Quando d’inverno ci sediamo sulla tazza del water molti di noi patiscono il contatto con la superficie gelida. La tavoletta del water è fatta solitamente in ceramica o in un materiale plastico che si raffredda in fretta.

Per molti questo è un problema e oggi vogliamo vedere una soluzione che ci permette di non dover affrontare questo piccolo shock termico. Infatti, basta tavoletta del water fredda in inverno grazie a questa pratica soluzione.

Ecco come possiamo scaldare la tavoletta

Se siamo tra quelle persone che non amano sedersi sulla superficie gelida del water, dobbiamo sapere che esistono almeno un paio di soluzioni che permettono di risolvere questo problema.

Innanzitutto, possiamo scegliere di installare una tavoletta in un altro materiale rispetto alla solita ceramica. Possiamo, per esempio, scegliere una tavoletta in legno. Questo, infatti, tende a mantenere la temperatura costante e non soffre gli sbalzi di plastica e ceramica. In commercio esistono set di tavoletta e coperchio che possiamo abbinare alle piastrelle del nostro bagno.

Un’altra soluzione è quella di usare un rivestimento in pile per il water. Possiamo crearlo con una stoffa adatta oppure acquistarne uno già fatto. Questo accessorio può essere sistemato con del velcro in modo da ricoprire la tavoletta. Quando ci sederemo potremo stare al caldo. Ovviamente, è importante ricordarsi di cambiarlo di frequente, perché questo materiale tende ad accumulare germi e batteri.

Abbiamo visto, dunque, alcune soluzioni momentanee che possono risolvere il problema della tavoletta fredda. Ora vedremo un accessorio che permette di risolvere il problema in maniera definitiva.

Se in Italia siamo tutti abituati alla classica tazza in ceramica, dotata semplicemente di sciacquone e coperchio, all’estero sono disponibili alcune alternative.

La più famosa è il washlet, il water accessoriato di origine giapponese. Questo sanitario è dotato di dispositivi come il bidet incorporato e lo scaldatavoletta. Il washlet è sempre più apprezzato all’estero e sta facendo la sua comparsa anche nel nostro Paese.

Questo tipo speciale di water contiene un dispositivo che permette di riscaldare internamente la tavoletta in maniera automatica. Basta premere un pulsante o programmarne l’attivazione.

L’intera superficie a contatto con la pelle si riscalderà alla temperatura che preferiamo. Quando ci sederemo per fare i nostri bisogni sentiremo un calore rilassante e il freddo gelido non sarà più un problema. Ora potremo rilassarci leggendo un bel libro senza pensieri.

