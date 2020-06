Perché bisogna sempre tirare giù la tavoletta del water? Importantissimo per la nostra salute. Tutti i giorni nella nostra vita facciamo azioni automatiche senza pensare mai a quali possano essere i pericoli che si celano dietro queste azioni. Meno di tutti il water, che sembra una innocua tazza di servizio che basta tenere pulita ogni giorno per essere sicuri dell’igiene. L’utilizzo del water però è spesso segnato da errori importanti che potrebbero causare pericolo per la chi lo utilizza e per la famiglia. L’errore che la maggior parte delle persone compiono, anche le più attente alla pulizia, è considerare il coperchio del water per una funzione puramente estetica, infatti rimane lì sempre aperto con la bocca spalancata.

Una delle raccomandazioni che dovremo fare a tutti riguardo l’utilizzo del water è quella di chiudere sempre il coperchio prima di scaricare. Questo perché durante lo scarico le piccolissime particelle tossiche contenute nelle feci vengono spinte nell’aria circostante fino ad un’altezza di 6 metri per poi ricadere nell’ambiente contaminandolo. La parte peggiore è che questi possono sopravvivere nella nel water per settimane a causa del clima umido. Lasciando il water aperto, i batteri possono diffondersi negli spazzolini da denti, asciugamani, tappeti, deodoranti, prodotti per capelli, praticamente quasi tutto ciò che tieni in bagno.

Attenzione al bagno pubblico

Uno studio condotto presso l’università dell’Oklahoma ha messo in evidenza come il non chiudere il water durante lo scarico, potrebbe essere una delle maggiori cause di contagio di malattie infettive, soprattutto quando si tratta di bagni pubblici.

Come lavare il bagno?

Sarà fondamentale dunque chiudere sempre il coperchio del water prima di scaricare e tenerlo molto pulito, disinfettandolo a fondo almeno 3 volte a settimana. Per pulire il wc in modo efficace, si dovrà procedere con acqua bollente, ideale per sciogliere i residui di sporco. La candeggina resta sempre la migliore amica per la disinfezione, quindi è sempre opportuno scegliere prodotti con candeggina.