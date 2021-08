C’è uno sport che tutti conosciamo, anche chi non lo ha mai praticato: stiamo parlando del nuoto. Tra le varie attività sportive, è sicuramente una delle più complete.

Offre i vantaggi delle attività aerobiche, aumenta la forza, riduce la massa grassa a favore di quella muscolare. Inoltre, essendo eseguito in assenza di gravità, permette di non sovraccaricare le articolazioni.

Vi è però una variante di questo sport meno conosciuta ma altrettanto formidabile per chi ha la fortuna di praticarla.

Pochi lo praticano ma è questo lo sport ideale per un fisico mozzafiato

Il nuoto pinnato è uno sport che pochi conoscono e praticano.

La differenza con il nuoto tradizionale è data dall’utilizzo di attrezzature specifiche, ossia monopinna, pinne, boccaglio o bombole.

Esse, infatti, permettono all’atleta il raggiungimento di velocità decisamente più elevate rispetto al nuoto tradizionale che tutti conosciamo.

Questo sport viene definito come la Formula Uno delle discipline natatorie per via delle alte velocità non raggiungibili in altri sport acquatici.

Andiamo a conoscere questo sport un po’ più da vicino

Storicamente il nuoto pinnato nasce nella metà degli anni Cinquanta, in seguito alla Seconda guerra mondiale. Le pinne infatti erano ampiamente usate per le operazioni di sabotaggio delle navi nemiche nei porti italiani.

La federazione nazionale a cui appartiene il nuoto pinnato è la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS).

Nel corso di questi anni, in Italia, il nuoto pinnato si è sviluppato parallelamente in piscina e in acque libere.

Questo sport permette infatti agli atleti di gareggiare in piscina, affrontando gare che vanno dai 50 ai 1.500 metri. Ma anche in acque libere disputando gare che vanno da 2 a 6 km.

Ecco il segreto per un fisico perfetto

Questa variante meno conosciuta del nuoto permette all’atleta di sviluppare un fisico atletico e muscoloso. In particolare, si vanno a scolpire, grazie all’uso delle pinne e della monopinna, i glutei e i muscoli delle gambe.

Non resta quindi che provare. Corriamo ad iscriverci in piscina per provare l’ebrezza di correre in acqua e scolpire al contempo il nostro fisico.

