Le piante hanno effetti positivi e terapeutici sul nostro umore, infatti ci aiutano a creare un ambiente pacifico e rilassante.

Curare le piante, distrae la nostra mente dai pensieri stressanti e negativi, producendo un effetto calmante in modo del tutto naturale.

Bastano pochi piccoli gesti quotidiani per farci capire che c’è un momento per ogni cosa, semplice aspetto che presi della nostra vita quotidiana spesso dimentichiamo.

Ecco la pianta dalla splendida fioritura estiva perfetta per abbellire il nostro balcone

Pochi conoscono la Cosmea ma è uno dei fiori più belli e colorati, oltre a non richiedere grande pollice verde, non necessitando di particolari cure.

La troviamo in diverse colorazioni che danno vivacità all’ambiente, da ammirare soprattutto in questo periodo caldo ed estivo.

La Cosmea predilige luoghi dove può godere di pieno sole ed è perfetta anche in fioriere miste, assieme ad altre piante simili per preferenza.

È una pianta resistente alla siccità e utilizzata soprattutto come decorativa, grazie ai suoi straordinari colori e fioriture che si protraggono per tutta l’estate.

È comunque importante annaffiarla regolarmente e mantenerla riparata dal vento intenso, senza dimenticare di eliminare i fiori appassiti.

Se notiamo dei boccioli secchi che cadono prima di aprirsi, sarà un indicatore importante che la pianta sta patendo, o ha patito, la siccità.

Per salvaguardare la salute della pianta distribuiamo una pacciamatura con del terriccio organico, della torba o del letame ben decomposto.

Così avremo la garanzia che il terreno sarà fresco, badando bene a ricordarci di controllare che non si formino ristagni d’acqua a causa delle innaffiature.

Ecco la pianta dalla splendida fioritura estiva perfetta per abbellire il nostro balcone e renderlo vivace come non mai, cosa stiamo aspettando?

Malattie e parassiti

In genere, questa pianta non è molto soggetta all’attacco di cocciniglia o afidi, per cui possiamo stare relativamente tranquilli.

Qualora noteremo dei parassiti, basterà realizzare dei preparati a base di aglio o ortica da macerare in acqua, senza ricorrere a prodotti chimici.