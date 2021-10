Le cimici sono tra gli insetti più fastidiosi che possiamo trovare in giro per casa. Non sono pericolose, ma possono rilasciare odori estremamente sgradevoli. Può capitare di portarle in casa nascoste nella biancheria, o che si intrufolino quando apriamo una finestra. È inutile cercare di catturarle una a una, perché riescono sfuggire anche all’occhio più attento.

L’unica soluzione è rendere la nostra casa inospitale per loro. E c’è un modo sorprendentemente semplice per farlo. Le cimici infatti odiano l’odore di una pianta molto comune nei nostri giardini, e non possiamo sfruttarla a nostro vantaggio. Vediamo quindi come fare per sbarazzarci di questi fastidiosi ospiti con un metodo semplice, naturale e anche profumato.

Basta spruzzare un infuso di questa comunissima pianta per allontanare le cimici da biancheria, finestre e persiane

Ma di quale soluzione stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta di utilizzare un infuso di menta. L’odore forte della menta, infatti, risulta sgradito alle cimici. Questi insetti non si avventurano nei pressi delle piante di menta, e possiamo sfruttare questa loro debolezza per rendere la nostra casa a prova di cimice. Quasi tutti abbiamo una piantina di menta in casa. Basta spruzzare un infuso di questa comunissima pianta per allontanare le cimici da biancheria, finestre e persiane. Vediamo come.

Perché utilizzare l’infuso e non la pianta stessa

Avere vicino alla finestra una bella pianta di menta certamente aiuta a tenere alla larga le cimici. In realtà, però, spruzzare l’infuso è ancora più efficace. Potremo infatti ‘mirarlo’ esattamente nei punti giusti, i posti preferiti delle cimici. La pianta invece ha un odore meno forte dell’infuso, e il suo raggio d’azione è meno mirato e più circoscritto.

Ma vediamo come preparare un infuso di menta e come usarlo per scacciare le cimici.

Prepariamo l’infuso di menta e mettiamolo dentro uno spruzzino

Preparare l’infuso è semplicissimo. Mettiamo un pentolino d’acqua sul fuoco. Quando l’acqua comincia a bollire, spegniamo la fiamma e gettiamo nel pentolino una manciata abbondante di foglie di menta fresche. Attendiamo per circa una decina di minuti, poi filtriamo l’infuso. Aspettiamo che si raffreddi, e poi trasferiamolo in un contenitore con spruzzino. La nostra arma anti-cimice è pronta. Ora non ci rimane che spruzzare il nostro infuso sulla soglia di casa, sulle persiane, sulle finestre, sulle serrature, e persino sui capi stesi ad asciugare. Ripetiamo l’applicazione ogni paio di giorni. Le cimici spariranno da casa nostra.

