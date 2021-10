La catena di elettronica di consumo cerca personale in diverse regioni d’Italia. Una occasione imperdibile per chi è alla ricerca di un lavoro a tempo determinato o anche solo di un part time per arrotondare. O anche solo un tirocinio retribuito di 6 mesi per muovere i primi passi nel mondo del lavoro.

Varie sono le figure richieste al momento, da manager con esperienza pregressa ad addetti vendita con voglia di imparare. Infatti tra i requisiti necessari troviamo una spiccata passione per la tecnologia e l’abilità di relazionarsi con i clienti. Se amiamo la tecnologia e tutto ciò che riguarda l’elettronica questo lavoro è l’ideale per noi.

Incredibili nuove opportunità di lavoro da MediaWorld, anche senza esperienza

Per quanto riguarda gli Addetti Vendita le selezioni sono aperte in diversi negozi in tutta Italia. Da città più grandi come Milano, Bologna o Roma fino a sedi più piccole come L’Aquila o Pesaro. Tra i requisiti oltre ad ottime capacità comunicative c’è la disponibilità a lavorare su turni. Per il resto basta aver conseguito il diploma di scuola superiore. Dopo una prima scrematura online si passa alla fase di valutazione del curriculum da parte delle Risorse Umane o del Direttore del Punto Vendita.

L’azienda in alcune sedi cerca anche addetti al magazzino muniti di patentino per carrello elevatore. Questa figura dovrà occuparsi di movimentazione dei carichi ed è richiesta disponibilità a lavorare su turni.

Se la figura che cerchiamo non è tra le nuove opportunità aperte, non preoccupiamoci. Possiamo inviare una candidatura spontanea e potremmo essere contattati all’occorrenza. Se stiamo cercando lavoro e vogliamo inserirci in questo campo perché non provare. Magari a breve si libererà una posizione fatta proprio per noi.

Queste sono le incredibili nuove opportunità di lavoro da MediaWorld, anche senza esperienza. Per potersi candidare basterà cercare su Google “MediaWorld lavora con noi”. Una volta sulla pagina dedicata scegliere se lavorare in sede o in negozio e consultare le varie posizioni aperte. Cliccare sul pulsante invia CV sulla destra, compilare i campi e aspettare di essere ricontattati. Oppure si può utilizzare LinkedIn per inviare la candidatura.

