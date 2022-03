Basta sprecare aceto per capelli lucidi e setosi grazie a un prodotto, ormai virale, che impreziosisce, profuma e districa all’istante 

Chissà quante di noi osservano gli spot commerciali dei prodotti per capelli con gli occhi “a cuore”.

Tutte vorremmo quel super effetto luminoso, frutto di tanto foto e video-ritocco. Così ci convinciamo (e ci convincono) ad acquistare l’ennesimo shampoo o l’ultima maschera uscita sul mercato.

Eppure, per ottenere un effetto simile, esiste un rimedio tramandato da tantissime nonne ed è un ultimo risciacquo con l’aceto quando ci laviamo i capelli.

Un trucchetto che molte di noi magari hanno già avuto modo di provare e apprezzare, forse, però, non sempre di buon grado.

Questo perché l’odore dell’aceto tende a essere piuttosto forte e persistente e non tutte gradiscono sentirselo addosso così a lungo.

Quanto usarne, poi? Meglio diluirlo? Insomma, non sempre è così semplice come sembra.

Basta sprecare aceto per capelli lucidi e setosi.

Per ottenere lo stesso effetto è arrivato un prodotto che sta spopolando e che promette anche tanti altri benefici.

Perché l’aceto?

L’aceto è un liquido acido che si ottiene dalla fermentazione di vino, sidro, idromele e altre materie prime.

La componente acida dell’aceto, applicato come ultimo risciacquo prima di procedere con la solita asciugatura e piega, è quella che fa il lavoro “sporco”.

In questo senso contribuirebbe in primo luogo a eliminare il calcare in eccesso, che può essere presente nell’acqua dei nostri rubinetti.

Proprio questa parte calcarea, anche se in minima parte, potrebbe aumentare l’effetto crespo, indurendo il capello e rendendolo opaco e spento.

È così che nonne e bisnonne rendevano i loro capelli brillanti e facili da districare, anche senza tanti prodotti particolari.

Tuttavia, come abbiamo accennato, non tutte sono disposte a fare questo “spreco” di prodotto.

Tante altre, poi, non ne amano particolarmente la profumazione.

Per questo entra in gioco il risciacquo acido ottenuto da altri elementi e in pratici flaconi, molte volte a prezzi super accessibili.

Basta sprecare aceto per capelli lucidi e setosi grazie a un prodotto, ormai virale, che impreziosisce, profuma e districa all’istante

Scopriamo, dunque, qual è il prodotto che vediamo sponsorizzato da tante influencer.

Si tratta appunto di un prodotto per capelli a sé stante, spesso in spray, da utilizzare come ultimissimo passaggio a capelli tamponati.

Molti di questi sono arricchiti da vitamine benefiche e a base di acidi delle piante o della frutta.

Una caratteristica che li rende sicuramente più piacevoli all’olfatto, per chi soffrisse particolarmente questo aspetto.

Un prodotto che sta diventando un “mai più senza” per tante e che effettivamente sembrerebbe assicurare lo stesso effetto di un bel lavaggio d’aceto.

Tutto da provare e da non lasciare più, sia per capelli lisci che ricci ribelli.

Tra quelli più in voga segnaliamo i seguenti:

Maternatura, risciacquo acido capelli al geranio rosa, 14,20 euro;

Centifolia, lozione districante senza risciacquo, 14,99 euro;

Parentesi Bio, Acidella risciacquo acido alla birra, 15, 89 euro.

