Inizio aprile col botto per questi 4 segni dell’oroscopo ricoperti di soldi e fortuna grazie alla Luna nuova e al potentissimo Mercurio

Marzo ormai è agli sgoccioli e il timer naturale, che segue la nostra vita, ci indica che mancano le ultime ore alla chiusura di questo mese a metà strada tra inverno e primavera.

Aprile, quindi, è quasi una realtà, che stiamo vivendo un po’ in anticipo grazie all’oroscopo. Con i suoi piccoli spoiler, a volte guasta feste, possiamo avere un assaggio di come potrebbero essere questi nuovissimi 30 giorni.

Per esempio, in questo articolo precedente, abbiamo visto che le stelle del mese saranno Ariete e Gemelli che, però, dovrebbero mantenere le distanze da questo segno per evitare sfortuna a palate.

Ma senza andare troppo lontano, come si aprirà aprile? I primi giorni chi prenderanno sotto la loro ala benevola e propizia?

Lo scopriremo proprio in questo articolo.

Un cielo fonte d’ispirazione

Sotto lo sguardo attento della primavera, il cielo del primo aprile ospiterà un evento dalla risonanza spaziale. Infatti, proprio il primo aprile ci sarà la prima Luna nuova del mese.

In sostanza, la metà di Luna che vediamo solitamente scomparirà dal nostro orizzonte, almeno per qualche ora, ricomparendo con una luminosità folgorante.

Tutto ciò accadrà in corrispondenza di un segno di fuoco e cioè quello dell’Ariete. Le sue caratteristiche naturali verranno esaltate in positivo e messe a disposizione di tutti i 12 dello zodiaco.

In particolare, si potrà beneficiare di un’inarrestabile energia, inserendo tra le nostre doti un pizzico d’ambizione e di entusiasmo in più. Questo potrebbe essere un buon momento in cui agire, seguendo un’intuizione e avventurandosi nella foresta del rischio.

Oltre alla Luna nuova, però, nel cielo dei primi giorni d’aprile si farà avanti un pianeta tra i più veloci del sistema solare.

Questo è Mercurio, presagio di buoni affari e tasche piene di soldi, che sarà letteralmente infuocato dal Sole. La sua presenza, così vicina ai raggi solari, renderebbe più solide le nostre idee e ci spingerebbe ad essere più combattivi.

Inizio aprile col botto per questi 4 segni dell’oroscopo ricoperti di soldi e fortuna grazie alla Luna nuova e al potentissimo Mercurio

A fare scorpacciata di tutti questi eventi propizi saranno innanzitutto l’Ariete e il Sagittario.

I nati dal 21 marzo al 20 aprile, non solo hanno già il Sole in orbita ma ospiteranno anche la Luna piena. Per questo motivo si prospettano giorni veramente fortunati.

In particolare, saranno 10 giornate durante le quali poter trasformare i propri sogni in realtà, raggiungendo obiettivi che sembravano distanti anni luce.

Gli arcieri del gruppo, invece, potrebbero avere grandissime soddisfazioni a lavoro, con qualche salto di qualità in arrivo. Inoltre, sarà un periodo di grande stima da parte dei colleghi e di gratificazioni dal capo.

Tuttavia, sarà un inizio aprile col botto anche per Acquario e Gemelli.

Per i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio saranno principalmente affari di cuore. Le coppie stravolgeranno in meglio la propria love story mentre i single forse non saranno più soli a fine mese.

Infine, per i Gemelli i primi giorni d’aprile saranno particolarmente stimolanti e interessanti. Tantissime nuove conoscere si affacceranno all’interno di una vita già parecchio avventurosa, aprendola a ulteriori prospettive favorevoli.

Approfondimento

