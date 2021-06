Sono tante le donne che vanno alla ricerca del prodotto perfetto da applicare sul proprio viso. A seconda della propria tipologia di pelle, delle esigenze dell’età, dei segni d’espressione si provano tanti prodotti di cosmetica per scoprire quello che più fa al caso nostro.

In realtà, esiste un prezioso olio in grado di donare lucentezza, elasticità e attenuare le linee del tempo. Stiamo parlando dell’olio di argan.

In questo articolo capiremo perché basta soltanto applicare quest’olio sul viso per combattere le rughe d’espressione e avere una pelle morbida e radiosa anche a cinquant’anni.

Caratteristiche dell’olio di argan

Non ci si fa molto caso, ma l’olio di argan è spesso uno degli ingredienti presenti nelle liste dei prodotti anti-age. Proprio per le sue proprietà elasticizzanti e riparatorie è un olio ideale per questo genere di cosmetici.

Estratto dalla pianta marocchina Argania spinosa, è un olio dalle mille risorse. È un concentrato di vitamine, antiossidanti, grassi e acidi. Permette di nutrire a fondo la pelle, riparare lo strato più superficiale della pelle e ridurre significativamente i segni del tempo.

Quest’olio si trova in commercio anche nella forma pura, ed è proprio in questo caso che viene utilizzato come siero contro le rughe d’espressione e si rivela un alleato per le pelli più mature.

Uso e applicazioni

La prima regola per ottenere benefici con l’olio di argan è la costanza. Soltanto applicando l’olio ogni sera, prima riandare a dormire, si potranno cominciare a vedere i primi risultati. Inoltre, è risaputo che i migliori trattamenti di bellezza vengono applicati la sera per ottenere maggiori risultati durante il riposo notturno.

Per un assorbimento ottimale l’olio dovrà essere applicato con piccoli movimenti circolari, stendendo la pelle, soprattutto nelle zone in cui sono presenti le rughe. Poi, puntellare leggermente la pelle con i polpastrelli, sia sulla fronte che sulle guance. In questo modo si darà una piccola spinta in più alla circolazione del sangue.

Per un’efficacia levigante che vada anche ad idratare la pelle si rivelerà molto utile aggiungere qualche goccia di olio di argan alla crema notte anti age. Oppure sarà possibile applicare qualche goccia di olio puro direttamente sulle zone interessate, avendo cura di detergere e pulire la pelle preventivamente.

Infine, nel caso in cui la pelle sembri più unta o appiccicosa niente paura. L’olio tende ad avere un assorbimento più lento e diverso rispetto alle creme idratanti, soprattutto nella forma pura.

Per chi bella voglia apparire basta soltanto applicare quest’olio sul viso per combattere le rughe d’espressione e avere una pelle morbida e radiosa anche a cinquant’anni.