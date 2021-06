I mercati azionari prima di prendere una direzione, sembrano voler capire l’effettivo stato di salute dell’economia. Infatti sul fronte europeo la BCE potrà dare lumi solo durante la sua prossima riunione del 10 giugno. Intanto nelle ultime ore un membro della Federal Reserve, per la precisione il presidente della Fed di Philadelphia, Patrick Harker, ha già avanzato l’idea che il FOMC dovrà iniziare a capire come riuscire a fare marcia indietro dalle politiche di sostegno finora adottate.

Per quanto detto sopra sono da valutare i dati macro in arrivo, unici testimoni oggettivi della condizione economica mondiale. Uno sguardo all’Europa permette di valutare anche le cifre PMI sui servizi che arrivano a toccare a maggio i 55,2 punti. Oppure il PMI composito che è arrivato a 57,1 punti. Quindi, per un quadro più ampio, adesso l’attesa si concentra tutta sulle cifre del mondo del lavoro a stelle e strisce. Cifre che daranno il polso della situazione. Nel frattempo il petrolio registra un nuovo rialzo che porta il barile alle soglie dei 70 dollari al barile sul Wti. Ovvero i massimi del 2018.

Quali sono secondo le raccomandazioni degli analisti i migliori titoli di Piazza Affari su cui puntare?

Da parte sua Piazza Affari alle 12 aleggia sulla parità, zavorrata proprio dalle ultime indiscrezioni riguardanti il taper tantrum. Ma non per questo diminuisce l’ottimismo. Per questo motivo, per chi volesse concentrarsi sul mercato tricolore, quali sono secondo le raccomandazioni degli analisti i migliori titoli di Piazza Affari su cui puntare? Sul fronte dell’industria, Leonardo e Stellantis riescono a incassare entrambe un buy da parte di Banca Akros che fissa il target a 9,25 euro per la prima e 18,40 euro per la seconda.

Ma Stellantis trova appoggio anche in casa Equita che vota buy con un target a 20 euro. A sua volta Equita guarda con occhio favorevole anche altri protagonisti del listino italiano. In particolare Autogrill (target a 8,50 euro) e, tra gli altri, anche Cairo Communication (2,60 euro), Enel (9,30 euro) e Newlat Food (9 euro). Da citare anche il buy di Deutsche Bank su Moncler a 62,50 euro di target.