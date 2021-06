È questa la città degli innamorati che ogni coppia dovrebbe visitare per passare una vacanza romantica e diversa dal solito

Piccole viuzze antiche e acciottolate, spiagge dall’acqua chiara e una simpatica movida notturna. Sono queste alcune delle cose che i turisti potranno vedere ad Alassio, ma non solo. Infatti, questa piccola perla ligure è perfetta per gli innamorati che vogliono fare una vacanza estiva diversa dal solito. Scopriamo subito perché.

Lungo la Riviera di Ponente si trova una piccola perla dalle radici storiche profondamente romantiche che ancora oggi attira tantissime coppie ogni estate. Parliamo di Alassio, la cui fondazione sarebbe dovuta, secondo una leggenda cittadina, ad una fuga d’amore medievale.

Sembra, infatti, che nel Medioevo la principessa Adelasia, figlia dell’allora imperatore del Sacro Romano Impero, Ottone, si fosse innamorata di un semplice scudiero. I due si sposarono in segreto e per riuscire a scampare alla furia dell’imperatore si nascosero proprio nei territori in cui oggi sorge Alassio.

Dopo alcuni anni, la riconciliazione tra la giovane coppia e Ottone portò alla fondazione di una città che si chiamò “Alaxia”, in onore della principessa. Non si sa se questa antica leggenda sia vera, ma ciò che è sicuro è che la città è stata nominata “Città degli innamorati” nel 2007.

Quindi, cosa visitare ad Alassio? Merita sicuramente di essere visitato il centro storico, caratterizzato da stretti carruggi e da simpatici negozietti.

Andando verso la spiaggia è inoltre imperdibile il famoso muretto di Alassio. Qui sarò possibile trovare delle piccole targhe in ceramica firmate da alcuni personaggi famosissimi, tra cui lo scrittore Ernst Hemingway.

Meritano inoltre sicuramente una visita i Giardini di Villa della Pergola, in cui godersi una passeggiata romantica con vista mare. Infine, sarà sempre possibile godersi un po’ di relax sulle spiagge che popolano il lungomare della piccola e vivace città ligure.

