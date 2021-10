Molti di noi abbiamo vecchi mobili che siamo tentati di buttare. Magari hanno un colore smorto che non si intona con casa nostra, una forma poco alla moda e non sappiamo davvero che farcene. Se siamo tentati di buttarli via, dobbiamo sapere che in realtà esiste un’alternativa che potrebbe rendere il nostri mobili non solo belli e moderni ma anche di valore.

Oggi vedremo in che modo possiamo rivitalizzare un vecchio mobile: infatti, basta solo una passata di vernice per rendere i nostri vecchi mobili degli oggetti di design.

Esiste una soluzione per ogni oggetto che vogliamo recuperare

Se conosciamo le tecniche giuste e abbiamo delle idee creative, c’è una soluzione per riutilizzare qualsiasi oggetto. Online si trovano infiniti tutorial per abbellire casa, modificare i mobili e ravvivare l’atmosfera.

In un precedente articolo abbiamo spiegato un semplice modo per rinnovare totalmente il bagno, cambiando il colore delle piastrelle in una sola passata. Dalle volte basta una buona idea e un pennello per rivoluzionare l’aspetto dei nostri oggetti.

Oggi vogliamo spiegare in che modo rivoluzionare un vecchio mobile, cambiandogli il colore e decorandolo.

Basta solo una passata di vernice per rendere i nostri vecchi mobili degli oggetti di design

Come prima cosa, dovremo smontare le maniglie e metterle per il momento da parte. Poi, possiamo posizionarci su uno strato protettivo di fogli di giornali e riempire le eventuali crepe con dello stucco adatto al legno. Una volta che lo stucco è duro, possiamo lisciare il mobile con della carta vetrata in modo da rendere uniforme la superficie. Quando carteggiamo è sempre bene seguire la direzione delle venature del legno in modo da fare un ottimo lavoro.

Ora con un panno umido possiamo pulire il mobile per eliminare la polvere e i residui. Ora è giunto il momento di stender un primer che uniformi la superficie e protegga il legno, rendendolo più resistente. Lasciamo asciugare per almeno 5 ore. Ora dovremo procedere nuovamente ad una carteggiatura leggera, in modo che sia tutto liscio ed uniforme.

Adesso siamo pronti per la fase più delicata e più gratificante: la verniciatura. La cosa migliore è scegliere un colore chiaro che dia un aspetto moderno al mobile. La scelta migliore è quella di usare un rullo piccolo oppure un pennello di medie dimensioni. Iniziamo con la prima passata per lasciare asciugare due ore. Ora possiamo dare una o due passate in modo che il colore copra lo strato inferiore e non ci siano macchie o buchi.

Il lavoro è quasi finito, ora non ci resta che lucidare le maniglie e avvitarle al loro posto. Il nostro mobile sembrerà nuovo ed è pronto per abbellire casa nostra.