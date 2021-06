Un’esplosione di sapori e gusto con il connubio di pane secco, mozzarella, basilico e pomodoro per creare un piatto unico. È incredibile come il pane raffermo possa dare vita ad una gustosissima parmigiana di pane semplice da preparare ma di una bontà unica. Una ricetta tramandata da generazioni nata per evitare sprechi e deliziare il palato.

La ricetta che proponiamo oggi è facile, il tempo per realizzarla compresa la cottura in forno è di un’ora. Gli ingredienti sono facile da reperire nella nostra dispensa. Ed ecco quali servono per quattro persone:

a) una pagnotta di pane raffermo;

b) 450 grammi di pomodori pelati;

c) due mozzarella circa 250 grammi;

d) uno spicchio di aglio;

e) due cipollotti;

f) olio extravergine di oliva quanto basta;

f) parmigiano reggiano, sale e pepe quanto basta.

Preparazione

La prima cosa da fare e tagliare a fette il pane raffermo (circa un centimetro) e tostarlo a 180 gradi in forno. Toglierle appena incominciano a dorarsi e metterle da parte. Poi, in una casseruola aggiungere un filo di olio e lo spicchio di aglio schiacciato e i gambi di basilico.

Far insaporire per qualche minuto e poi togliere i gambi di basilico e l’aglio. Aggiungere i pomodori e il sale a piacere, cuocere per 15/20 minuti. In una padella a parte versare dell’olio e i cipollotti tagliati finemente, far rosolare.

Nel frattempo, tagliare a fette la mozzarella ed eliminare l’acqua in eccesso.

Mettere poco olio in una teglia da forno, poi comporre a strati la parmigiana. Comporre un primo strato con pane pomodoro e mozzarella, i cipollotti, parmigiano e basilico spezzettato. Continuare a strati finché non terminano gli ingredienti.

All’ultimo strato abbondare con il parmigiano e cuocere in forno a 220 gradi per circa 15/20 minuti. Servire la parmigiana di pane calda.

