Basta sneakers, ecco le comode scarpe senza tacco da scegliere anche a 50 anni per essere eleganti e alla moda in primavera

Le scarpe sono tra gli accessori più amati dalle donne. Chi di noi non sogna di avere cabine armadio piene di scarpe bellissime da sfoggiare in ogni occasione? Insieme alle borse, le scarpe sono un grande simbolo di femminilità, che amiamo indossare per distinguerci in fatto di stile. Per quanto le scarpe con il tacco siano in grado di slanciare la figura e renderci stupende, queste non sono le uniche. Non sempre serve indossare un tacco per essere eleganti e raffinate. Ci sono occasioni in cui preferiamo scegliere la comodità e, se non vogliamo rinunciare ad eleganza e stile, possiamo optare per modelli senza tacco.

Le passerelle per la stagione primaverile suggeriscono nuove tendenze e, con grande sorpresa, scopriamo che i modelli più eleganti sono proprio senza tacco. Oggi vogliamo proporre delle scarpe perfette da indossare anche a 50 anni e che sono di tendenza nella primavera 2022. I modelli sono 3 e non ci resta che scegliere quello che preferiamo.

Nella nuova stagione si punta a modelli basic e minimalisti. Tra i vari modelli suggeriti, tornano in auge le ballerine. Ispirata al mondo della danza classica, questa calzatura è sinonimo di eleganza e semplicità. Molto confortevoli, queste scarpe sono un vero must have per la stagione primaverile. Che siano lisce o impreziosite da applicazioni, come fiocchetti, oppure a punta, stondate o effetto vernice, le ballerine ci permetteranno di essere impeccabili senza sforzi. Per creare un look unico e mai fuori luogo, possiamo scegliere di abbinarle a jeans e pantaloni anche sartoriali. Essendo molto versatili, le ballerine sono perfette da indossare anche insieme a gonne al ginocchio e abiti midi.

Mocassini

Comodi, semplici e mai banali, i mocassini sono tornati di tendenza in primavera, regalando al nostro look grande stile e personalità. Pur essendo di ispirazione maschile, i mocassini, se abbinati correttamente, possono dare femminilità al look. Giochiamo sul nero evergreen oppure su toni accesi o pastello. Inoltre, consigliamo modelli poco accollati alla caviglia, perché alleggeriscono la figura. Tra gli abbinamenti consigliati, il denim è sempre una buona scelta, sia esso skinny, alla caviglia o a zampa. Perfetti anche con gonne sopra il ginocchio, i mocassini sono un capo davvero irrinunciabile a qualsiasi età.

Flatform

Basta sneakers, ecco le comode scarpe senza tacco per chi vuole essere stiloso a qualsiasi età. Le flatform sono l’evoluzione delle platform, ma in versione bassa. Questa scelta è perfetta per le donne che vogliono mostrare carattere senza cedere al classico tacco. Queste calzature stanno bene soprattutto alle donne che non hanno le gambe troppo magre. Possiamo abbinarle con stile a un pantalone o jeans a vita alta e una camicia da portare al suo interno. Indossiamo queste scarpe se vogliamo smorzare ed “alleggerire” un tailleur, oppure insieme ad una gonna alla caviglia con una camicia bianca o un maglioncino.

