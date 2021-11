Una delle cose più antipatiche che ci può capitare mentre siamo in cucina è vedere uno scarafaggio che ci passa vicino. Da sempre simbolo di sporcizia, questi insetti sono potenzialmente pericolosi per l’igiene della nostra casa. Potrebbe anche accadere di essere davanti al lavello a pulire qualcosa e vedere una blatta che fa capolino all’improvviso dallo scarico. Situazione davvero ripugnante, che necessita di un intervento praticamente immediato. Basta schifosissime blatte e scarafaggi che salgono dalle tubature con questo mix davvero efficace. Vedremo sistemi naturali e non per impedire che queste bestiacce risalgano dalle tubature fino a noi.

Perché blatte e scarafaggi risalgono le tubature

Prevenire l’arrivo degli scarafaggi e delle blatte è importante perché parliamo di esseri che potrebbero trasmetterci delle malattie. Generalmente salgono fino al lavandino se il nostro impianto è abbastanza vecchio. Questo anche se non è presente quella famosa curva forma di U nello scarico, come vediamo nelle pubblicità. Non depositandosi l’acqua, infatti gli scarafaggi e le blatte troverebbero il corridoio giusto per venire alla luce. Attenzione anche a che non ci siano pertugi e spaccature nella muratura o dietro i sanitari.

Basta schifosissime blatte e scarafaggi che salgono dalle tubature con questo mix davvero efficace

Mantenere stanze e bagni sempre puliti e igienizzati è già un ottimo punto di partenza. Come dicevamo sopra, molto importante è anche che non siano presenti buchi e fessure nei muri e nei pavimenti. Sia all’interno che all’esterno di casa, per non creare dei passaggi preferenziali. Quando gli idraulici ci consigliano di mantenere puliti gli scarichi, effettuando anche degli sgorghi, ci danno un’ottima indicazione anche in questo senso.

In commercio esistono dei prodotti specifici, solitamente chimici a base di fluoruro di sodio, che risulta essere nocivo per questi insetti. Ma se vogliamo utilizzare un sistema naturale, potremmo usare acqua, zucchero e un po’ di gesso. Questa soluzione, diluita e mischiata, sarebbe un ottimo deterrente per prevenire la loro presenza.

Altri sistemi naturali

Quando non esistevano prodotti chimici, ma le blatte minacciavano le case della nonna, ecco i sistemi naturali che venivano utilizzati:

delle foglie di alloro macerate o intere per impedire alle blatte di avvicinarsi, grazie all’odore intenso di questa erba aromatica;

l’ammoniaca che non ha un odore forte solo per noi, ma anche per gli scarafaggi;

dell’aglio e del pepe, che, farebbero da barriera alla loro presenza.

