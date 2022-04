Non solo mobili e complementi d’arredo, ma per abbellire le stanze della casa è necessario anche scegliere le piante giuste. Questi piccoli arbusti non solo arredano perfettamente il giardino, colorano i balconi e i terrazzi, ma rendono anche l’ambiente domestico molto più accogliente ed elegante. Se passiamo poco tempo in casa, possiamo scegliere delle piante che necessitano di pochissime cure. Oppure, se abbiamo un’abitazione buia, possiamo optare per dei vegetali che crescono perfettamente anche senza luce.

Basta sansevieria e anthurium dopo aver scoperto queste 2 piante dalle insolite foglie rosse, molto appariscenti e scenografiche

Di solito, quando si comprano delle piante per l’appartamento, la scelta ricade sempre sui soliti arbusti. Ad esempio, la sansevieria dalle bellissime foglie lunghe. Perfetta da tenere in camera da letto, perché pare che abbia la capacità di assorbire l’umidità. Ma anche molto semplice da coltivare. Citiamo anche l’anthurium, una pianta tropicale dalle bellissime foglie cuoriformi e una fioritura abbondante e longeva. Ma in realtà possiamo scegliere, per il nostro appartamento, anche altre 2 piante molto scenografiche che hanno la caratteristica di avere delle foglie rosse.

Parliamo della aglaonema zircone rosso e del coleus. L’aglaonema zircone rosso è una pianta tropicale e sempreverde. È coltivata principalmente per la bellezza del suo fogliame, che possiede delle venature rosse. Una pianta che, per crescere sana e rigogliosa, necessita di luce e di umidità. I fiori sono a spadice, molto simili a quelli dello spatifillo. Una pianta che non necessita di cure e attenzioni particolari e che si adatta a qualunque tipo di terreno, purché sia ben drenato. Le innaffiature dovranno essere costanti durante il periodo estivo, mentre in primavera la pianta necessita di concime a lenta cessione o liquido.

Parliamo del coleus

Il coleus è una pianta sempreverde molto apprezzata per la colorazione vistosa delle foglie. Il suo fogliame può assumere una forma cuoriforme, lanceolata o ovale. Originario dell’Africa e del continente asiatico, il coleus non teme i raggi del sole, anzi la luce rende le sue foglie ancora più brillanti e colorate. La pianta necessita di un terreno molto morbido e di uno strato di sabbia, utile per il drenaggio. Durante il periodo estivo il coleus ha bisogno di molte innaffiature, che saranno ridotte in inverno.

