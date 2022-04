A volte non è il caso di acquistare costosi prodotti per pulire a fondo la casa. Abbiamo, infatti, tanti ingredienti che possono fare al caso nostro, che ci permettono di ottenere risultati vicini a quelli dei prodotti industriali. Ovviamente, però, i detergenti naturali sono molto più ecologici, quindi sono sempre una buona scelta per questioni di sostenibilità.

Ci concentriamo ora su un punto ben preciso della casa, ovvero le tapparelle. Spesso le ignoriamo, e diamo solo una rapida passata per togliere la polvere, ma è importante pulirle a fondo. In questo modo evitiamo la formazione di aloni che poi sarebbero difficili da far scomparire. Per pulire alla perfezione le tapparelle di casa possiamo acquistare prodotti appositi, oppure applicare poche gocce di un comunissimo ingrediente.

Un ingrediente che quasi tutti usiamo in cucina

Consigliamo a tutti di andare in cucina, aprire la dispensa e tirare fuori un bel limone. Poi dobbiamo metterlo su un piano di lavoro, tagliarlo e spremere il suo succo in un bicchiere: ecco che abbiamo prodotto il nostro detergente casalingo.

Proprio così, il succo di limone può essere un ottimo alleato per la pulizia delle tapparelle. Consigliamo di intingere una spugna o un panno nel succo di limone e di passarlo sulle tapparelle. Le sue proprietà disinfettanti faranno il loro lavoro e puliranno per bene le tapparelle. Lasciamo agire qualche minuto, poi possiamo passare un panno umido per rimuovere eventuali residui e per non far odorare le tapparelle di limone.

Per pulire alla perfezione le tapparelle di casa bastano pochissime gocce di questo comunissimo ingrediente

Insomma, questa è una soluzione praticamente a costo zero. Però non è l’unica che possiamo mettere in pratica. Ci sono infatti altri ingredienti naturali che ci possono aiutare.

Tra questi segnaliamo l’aceto bianco, ottimo nel caso in cui non avessimo dei limoni a portata di mano. Mescoliamo metà aceto e metà acqua in un bicchiere e avremo una soluzione piuttosto potente. Per potenziare l’effetto pulente possiamo anche aggiungere una goccia di detersivo per i piatti.

Consigliamo di ripetere queste operazioni di pulizia almeno una volta ogni tre o quattro mesi. Se le nostre tapparelle sono esposte ad agenti atmosferici, riduciamo i tempi tra una pulizia e l’altra e cerchiamo di agire almeno ogni due mesi. È fondamentale non far accumulare lo sporco, e grazie a questi ingredienti possiamo farlo senza problemi.

Lettura consigliata

Per pulire gli infissi in legno e alluminio delle finestre questo insospettabile ed economico prodotto potrebbe farci dimenticare velocemente olio, aceto e bicarbonato