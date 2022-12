Svelata la nuova Sabatini, dal prossimo anno per i contributi per investimenti in beni strumentali

Dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy arriva una circolare che fissa il modello per la presentazione delle istanze. Nonché i termini e le modalità di accesso ai contributi per gli investimenti green in beni strumentali. Ecco allora, per tutte le micro imprese e le PMI che sono interessate, tutto quello che c’è da sapere.

Per gli investimenti green in beni strumentali, a partire dal 2023 a far fede saranno le modalità. Ed i termini che sono stati stabiliti nei giorni scorsi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Precisamente, con la circolare ministeriale del 6 dicembre del 2022. Una circolare che, tra l’altro, definisce pure il modello per la presentazione delle istanze.

Svelata la nuova Sabatini dal prossimo anno con una circolare del Ministero delle Imprese

Nel dettaglio, per l’accesso ai contributi per gli investimenti in beni strumentali l’impresa richiedente non deve essere in difficoltà economica. Così come non deve essere posta in liquidazione o avere a proprio carico delle procedure concorsuali.

In più, nel rispetto di queste condizioni, i contributi per investimenti green in beni strumentali sono erogabili a patto che l’impresa richiedente abbia la sede legale in Italia. O che comunque abbia nel nostro Paese un’unità locale.

Quindi, ecco svelata la nuova Sabatini a partire dal prossimo anno. Con i contributi che sono erogabili quando l’impresa pianifica ed effettua investimenti per l’acquisto di impianti. Di macchinari e di attrezzature che, ad uso produttivo, sono caratterizzate pure da un basso impatto ambientale. Il contributo in conto impianti, infatti, deve portare ad un miglioramento della sostenibilità tanto dei beni. Quanto dei processi produttivi.

Come viene calcolato il contributo in conto impianti. Per gli investimenti green delle imprese

I termini per la presentazione delle domande si apriranno l’1 gennaio del 2023. Con il modulo, con i termini e con le modalità fissate. Dalla sopracitata circolare ministeriale. E con l’ammontare del contributo che è basato sul valore degli interessi. Quelli calcolati su un finanziamento quinquennale. Precisamente, gli interessi calcolati in via convenzionale ad un tasso annuo del 3,575%. Su un finanziamento avente lo stesso controvalore dell’investimento in beni strumentali effettuato.

Contributi per investimenti in beni strumentali per i settori della pesca ed anche agricoltura e comparto forestale

Riguardo alle imprese potenzialmente beneficiarie, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ricorda una cosa. Ovverosia che possono accedere ai contributi per gli investimenti in beni strumentali non solo le aziende operanti nel settore del trasporto. Ma anche, tra le altre, le imprese della pesca. E quelle che, invece, operano nei comparti dell’agricoltura, del settore forestale e pure rurale.

Svelata la nuova Sabatini, ma da quando è attiva la nuova versione della misura?

Nella sua nuova versione, la nuova Sabatini è stata introdotta con la Legge di Bilancio del 2019. Con il fine di premiare le micro, le piccole e le medie imprese che investono in beni strumentali che sono a basso impatto ambientale.

Dopodiché, anche in ragione delle modifiche normative intercorse nel tempo, la disciplina attuativa del credito, per la concessione dei contributi per gli investimenti in beni strumentali, è stata recepita, con il decreto interministeriale, dello scorso 22 aprile.

Nell’ottica della sostenibilità, inoltre, con la misura si può pure ottenere un contributo maggiorato. Quando l’impresa richiedente possiede una certificazione ambientale di prodotto idonea. Oppure un’idonea certificazione ambientale di processo.