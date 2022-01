Il modo di comunicare vede giorno dopo giorno una continua evoluzione. Cambiano i simboli così come le abitudini e tutto ciò si riversa nel nostro rapporto con gli altri, fatto di linguaggi nuovi e innovativi.

Irrinunciabili per contattare gli altri ormai sono le app di messaggistica istantanea che, stando al passo coi tempi, introducono sempre nuove funzioni.

È il caso di WhatsApp, che finalmente consente di riascoltare i messaggi vocali prima di inviarli.

Anche l’altra grande app però non è certo da meno, infatti Telegram sta apportando sempre nuove e incredibili migliorie.

Al di là delle chat segrete ecco cosa si può fare su Telegram con le ultimissime rivoluzionarie novità

Numerosi gli aggiornamenti di Telegram negli ultimi tempi, come questa spassosissima novità delle chat che manderà in delirio noi e i nostri interlocutori.

Ad aver avuto grande eco, uno degli ultimi aggiornamenti che ha introdotto le cosiddette chat segrete. Una conversazione che non si memorizza e rimane momentaneamente solo sui dispositivi dei relativi interessati.

Impostando un timer i messaggi si autodistruggeranno nel tempo impostato, che può andare da pochi secondi a una settimana.

Di recente però Telegram ha apportato un nuovo aggiornamento con interessanti novità riguardanti le chat, anche di gruppo, nonché i canali.

Ecco le nuovissime introduzioni di Telegram

Dai primi giorni del 2022 diversi utenti hanno avuto modo di trovare sulle proprie app delle piacevoli sorprese. Altri invece, potrebbero non averle notate e quindi non aver cominciato a sfruttarle.

La prima è la possibilità di usare le ‘reazioni’ nelle chat, emoticon che esprimono il nostro stato d’animo. Tenendo cliccato sui messaggi ricevuti infatti potremo scegliere tra un’ampia gamma di faccine ed espressioni che fungano da commento. Funzioneranno così come quelle dei post di Facebook.

Estremamente comoda, soprattutto nei canali, la funzione ‘traduci’. Dalle impostazioni del linguaggio potremo attivare l’apposito pulsante, disponibile sui dispositivi che hanno il sistema iOS 15, che ha portato diversi miglioramenti. Sarà sufficiente cliccare sui messaggi in lingua straniera per ottenerne una traduzione istantanea nella nostra lingua. Utilissimo per chi segue canali di altri Paesi ma anche per imparare nuove parole di altre lingue.

La terza introduzione è poi davvero strepitosa e sicuramente l’abbiamo sognata tutti almeno una volta. Consente infatti di evitare di spoilerare, quindi comodissima quando si parla di libri, film, serie tv e quant’altro in un gruppo.

Basterà sottolineare una parte del nostro messaggio e tra le opzioni che spunteranno vi sarà quella spoiler. Clicchiamola e il nostro messaggio apparirà come una serie di lineette da decriptare, quasi una sorta di inchiostro simpatico.

Chi vorrà leggere lo spoiler dovrà semplicemente premere sul messaggio e vedrà comparire il testo come per magia, con un tocco.