Mantenere curato il proprio giardino è un’attività che richiede tempo e fatica, anche se si tratta di uno spazio piccolo e modesto. Infatti non solamente in campagna si fronteggiano i problemi e gli inconvenienti portati da madre natura, ma anche in città potremmo trovarci ad affrontarli. Del resto anche in contesti urbani sono presenti rondini, merli, e tanti altri uccelli. E così come in aperta campagna, anche nel piccolo giardino dell’appartamento di città potrebbero metterci in difficoltà.

Tutto in fumo

Il dispetto più grande che potrebbero farci gli uccelli in relazione all’orto è senza ombra di dubbio quello legato ai semi. Nello specifico al fatto che, in momenti di nostra assenza, potrebbero farsi vivi e mangiarsi tutti i semi che abbiamo piantato con amore e dedizione. Facendoci perdere così tutti i progressi fatti in termini di preparazione e irrigazione del terreno. Per questo motivo, e dunque per non rischiare di veder andare tutto in fumo, vediamo come basta questo ingegnoso e semplice stratagemma per evitare che gli uccelli si mangino tutti i semi del prato e del giardino.

Il potere della canfora

Così come sono attirati dal prato pieno di fiori e semi, così gli uccelli possono esserne allontanati. Bisogna solamente conoscere cosa gli da fastidio e, quindi, cosa non possono sopportare. Oggi sveliamo uno strumento che si rivelerà un ottimo repellente in grado di tenerli alla larga. E come avremo capito, stiamo parlando della canfora. Difatti quest’ultima rilascia un odore che risulta essere intollerabile per questi esemplari. Mentre a noi umani non darà particolarmente fastidio.

La miglior tecnica per servirsene sarà quella di racchiudere le palline di canfora in dei sacchetti, e posizionarli strategicamente vicino ai semi. Vedremo come, incredibilmente, nessun volatile si avvicinerà più al nostro giardino, permettendoci di continuare in pace la nostra attività di giardinaggio. Ecco dunque perché basta questo ingegnoso e semplice stratagemma per evitare che gli uccelli si mangino tutti i semi del prato e del giardino.