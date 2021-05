In cucina, per rendere buona una pietanza servono tre cose: ingredienti di qualità, essere bravi a cucinare e le spezie. Queste piccole erbe aromatiche, infatti, sono ideali per insaporire ogni cibo e donano al piatto un sapore unico e squisito.

Logicamente, per godere al massimo del sapore e degli aromi delle spezie il modo migliore è di usarle fresche, appena raccolte. Eppure, in molti preferiscono comperare le spezie essiccate per la comodità di averle sempre a disposizione, ma così si rinuncia a parte del gusto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco, quindi, come fare ad avere sempre a disposizione le spezie fresche in ogni stagione: conservandole nel congelatore.

Ecco il modo migliore per conservare le spezie a lungo e mantenere il gusto e le proprietà perfetti come appena raccolte

Le spezie si possono certamente essiccare, così da essere pronte ad una lunga conservazione. Il problema è che con l’essiccazione si perde parte del gusto e quindi servirà il triplo di spezie essiccate per pareggiare il gusto di quelle fresche. Inoltre, le spezie con alto contenuto d’acqua durante il processo di essiccazione marciscono, e sono da buttare.

In alternativa, le spezie si possono conservare congelandole, il che è l’ideale sia per preservare il gusto, che per evitare che quelle più ricche d’acqua marciscano. Per cui, questo metodo è perfetto per la menta, il basilico, l’erba cipollina ed il dragoncello, che hanno un alto contenuto di acqua.

Procedimento

Per conservare le spezie a lungo e mantenere il gusto e le proprietà perfetti come appena raccolte, il modo migliore è di congelarle. Per farlo, esistono due alternative:

congelare foglia per foglia: si comincia con il raccogliere le foglie e lavarle, asciugarle e stenderle su una teglia. In questo modo, congelando le foglie singolarmente, queste non si attaccheranno insieme. Dopodiché, si dovranno coprire con della pellicola e poi congelare. Quando le foglie saranno congelate, sarà possibile riporle tutte insieme in un contenitore ermetico da tenere nel congelatore, così da non occupare troppo spazio;

congelare le spezie in cubetti di ghiaccio: dopo aver raccolto e lavato le foglie delle spezie, si può scegliere se lasciarle intere o sminuzzarle. Poi, si dovrà inserire un cucchiaio di erbe (o 3 foglie circa se intere) in ogni buco di una vaschetta per il ghiaccio. Siccome le foglie tendono a galleggiare, un suggerimento è di riempire d’acqua solo fino a metà le vaschette con dentro le foglie. Dopodiché si potranno congelare, e quando saranno ghiacciate si potrà aggiungere l’acqua fino al bordo delle vaschette. Così, le foglie saranno del tutto coperte, e pronte per essere congelate nuovamente. Anche in questo caso, una volta che i cubetti sono congelati, si potranno rimuovere dalla vaschetta e conservare in contenitori ermetici che tengano meno spazio nel congelatore.

In questo modo, sarà possibile avere le spezie buone e ricche di proprietà per tutto l’anno semplicemente scongelandole quando serve.