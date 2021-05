Questo è quel periodo dell’anno dove molti iniziano a prenotare le vacanze estive, mentre altri, invece, si informano ancora. Se la scelta della vacanza ricade su una località di mare, allora bisogna pensare al costume da bagno giusto. Quest’anno la moda ha creato dei costumi da bagno che strizzano l’occhio al passato. Il costume riproposto è molto comodo e, soprattutto, si può usare in diverse occasioni. Infatti, è perfetto per la spiaggia, per l’aperitivo con le amiche e per fare delle passeggiate in città.

Il bikini a vita alta

Ebbene sì, questi costumi da bagno che arrivano direttamente dal passato sono la nuova tendenza da indossare in spiaggia e non solo. Infatti, sembra proprio che la moda abbia riproposto per l’estate 2021 il costume a vita alta. Questo si può trovare sia a pantaloncino sia a culottes, e i brand che hanno inserito questo prodotto nelle loro proposte estive sono tantissimi. Il costume a vita alta è perfetto per ogni tipo di ogni occasione. Infatti, lo si può abbinare con delle maxi camicie per uno stile più comodo, con dei top, dei jeans e anche con dei midi dress.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Alcune proposte dai brand

Vediamo ora alcune delle proposte dei marchi e perché questi costumi da bagno che arrivano direttamente dal passato sono la nuova tendenza da indossare in spiaggia e non solo. Chanel per la collezione crociera 2020/21 propone un costume a vita alta in mélange di fibre nero. Il marchio francese completa il look con dei sandali in pelle di agnello, una cintura gioiello e una giacca black and white.

Burberry invece punta sullo stile sportivo realizzando un costume nero con delle fasce bianche con il logo stampato. Esplosione di colore invece per il marchio Missoni, che, fedele alle sue origini, realizza un bikini multicolor per un’estate all’insegna della felicità.

Etro invece decora il suo bikini con una stampa nautica e corde marittime. Mentre Dolce&Gabbana opta per un all over di stampe animalier, floreali e a righe blu e bianche.

Approfondimento

Sensazionale borgo da visitare in estate costituito da case colorate a picco sul mare.