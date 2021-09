Basta questa pianta longeva e resistente al freddo per decorare balconi e giardini in inverno

L’arrivo del periodo autunnale porta con sé la necessità di cercare nuove piante per il giardino o per i balconi.

Infatti, non tutte le piante sono caratterizzate da una forte resistenza al freddo, molte dovranno essere sistemate in casa.

In un precedente articolo si era trattato della Heuchera, una pianta resistente al gelo e perfetta per regalare colore a balconi e giardini.

Oggi, si andrà alla scoperta di un’altra pianta di questo genere, resistente al freddo e rustica, il Sedum telephium appartenete alla famiglia delle Crassulaceae.

Si tratta di una pianta perfetta per giardini di zone molto fredde nel periodo invernale. Infatti, tollera bene fino a venti gradi sotto lo zero ed è decorativa tutto l’anno grazie alle sue foglie scure.

Longeve, perenni e a forma di cespo potranno decorare anche giardini rocciosi o bordure.

La varietà più diffusa di Sedum telephium è la Josè Aubergine, alta circa cinquanta centimetri e decorativa tutto l’anno.

A renderla molto decorativa ci pensano le foglie carnose di colore che varia tra il porpora e il viola scuro.

Molto rustica, resiste ottimamente anche in situazioni in cui le cure sono poche, la fioritura potrà essere ammirata per un paio di mesi.

Si protrae, infatti, dal periodo che va dalla fine dell’estate all’inizio dell’autunno con i suoi fiori piccoli di e di vario colore.

Il Sedum si adatta molto bene a qualsiasi tipo di terreno, ottimo un misto tra terriccio e sabbia, sempre ben drenato.

Tuttavia, bisognerà fare molta attenzione a non calpestarlo, si corre il rischio principalmente nel momento in cui entra in vegetazione durante il periodo primaverile.

Quando ci si reca al vivaio sarà importante scegliere vasi con piante molto folte ma, anche se la tentazione potrebbe essere forte, non fiorite.

L’esposizione del Josè Aubergine deve essere in una zona molto luminosa se non anche al sole diretto, in ombra si allungherà per cercare luce.

Rispetto alle altre varietà di Sedum che si accontentano dell’acqua piovana questo necessita di irrigazione un paio di volte alla settimana.

Nel caso in cui la coltivazione avvenga in vaso le annaffiature dovranno avvenire con una frequenza maggiore.

Per quanto riguarda la concimazione bisognerà procedere una volta all’anno in primavera.

Ecco spiegato perché basta questa pianta longeva e resistente al freddo per decorare balconi e giardini in inverno.