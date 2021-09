La fine dell’estate porta con sé anche la fine delle fioriture e la necessità di proteggere alcune piante dal freddo.

In molti si chiedono se è possibile mettere a dimora alcune piante resistenti alle temperature rigide in questo periodo.

Infatti, esistono piante meravigliose capaci di resistere egregiamente al freddo. In un precedente articolo si era trattato della vite americana rampicante ottima per coprire i pergolati.

Oggi, invece, si andrà alla scoperta della Heuchera, una pianta originaria del Nord America ma molto diffusa anche in Europa.

Una erbacea perenne molto apprezzata per il suo bellissimo fogliame e per la sua capacità di resistere bene al gelo.

La fioritura della Heuchera avviene nel periodo tardo primaverile e i fiori, bianchi, rossi e rosa sono riuniti in grandi infiorescenze.

La particolarità del fogliame si lega al colore molto vario, dal verde al giallo passando per il rosa e il rosso.

Ecco la bellissima pianta resistente al freddo perfetta per colorare giardini e balconi in inverno

Le Heuchera sono piante che, in natura, vivono nel sottobosco per questo amano un terreno ricco di sostanze organiche e fresco.

Si tratta di piante molto resistenti che, solitamente, non sono soggette ad attacchi parassitari o di infezioni fungine.

Tuttavia temono molto i ristagni di acqua che, causando asfissia radicale, condannerà la pianta a morte certa.

La posizione ideale per sistemare la Heuchera è in ombra anche se nelle zone del Nord Italia potrà essere posta in pieno sole. Ottima per bordure o giardini rocciosi in piena terra ma anche in grandi vasi da sistemare su balconi e terrazze.

È bene ricordare che si tratta di una pianta capace di resistere egregiamente a temperature fino a 15 gradi sotto lo zero.

Con il freddo, infatti, il colore del fogliame si intensificherà e diventerà ancora più bello.

Al contrario patirà moltissimo il caldo, non sopporta temperature superiori a 37 gradi.

Il periodo migliore per la messa a dimora è proprio tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

Questo permetterà alle radici di ambientarsi bene prima dell’inverno.

Procedendo con la messa a dimora si consiglia anche di inserire dello stallatico nella buca ad una profondità di circa venticinque centimetri.

Procedere con un’abbondante irrigazione dopo aver ricoperto la buca.