In moltissime delle nostre case abbiamo degli angoli in cui si ammucchiano i cavi dei dispositivi elettronici, come TV, computer, andando a creare disordine e un accumulo di sporco.

Oggi, perciò, vogliamo proporre un metodo low cost e semplicissimo da mettere in pratica per fare ordine tra i cavi.

Non solo alla vista avremo angoli più ordinati, ma sarà anche più semplice spolverare e fare le pulizie. Infatti, basta questa geniale idea per risolvere in due minuti il problema dei cavi sparsi che si intrecciano.

Un oggetto che costa pochi centesimi

Per risolvere il problema dei cavi ingarbugliati che ci impediscono spesso di capire quale dispositivo sia collegato e quale no esistono varie soluzioni.

Possiamo comprare dei distanziatori oppure degli oggetti che avvolgano tra loro i cavi. Esistono alcuni accessori in gomma studiati proprio per separare i cavi e creare ordine nel retro dei nostri dispositivi elettronici.

Se, però, vogliamo risparmiare denaro, possiamo creare una rapida soluzione direttamente a casa nostra praticamente a costo zero. Possiamo usare un oggetto molto comune che presenta un prezzo irrisorio. Stiamo parlando delle fascette per elettricisti , quei fili di plastica creati per fissare i cavi.

Basta questa geniale idea per risolvere in due minuti il problema dei cavi sparsi che si intrecciano

Avremo bisogno di un numero di fascette corrispondente al numero dei cavi più uno. Dopo aver pulito i fili con un panno umido, in modo da rimuovere tutta la polvere, possiamo avvolgere i cavi con una fascetta, con la premura di non stringere troppo.

Ora possiamo tagliare la parte di plastica in eccesso con delle forbici e passare alla fase successiva.

Dovremo far passare una fascetta nello spazio tra ogni filo e fissarla a quella che avvolge l’intero insieme di cavi. Stringiamo bene in modo che non ci sia spazio di movimento per i nostri fili e tagliamo con delle forbici.

Se vogliamo un risultato ancora più duraturo, possiamo ripetere la stessa operazione anche ad altre altezze dei cavi, in questo modo rimarranno sempre a posto e separati.

Ora sarà molto più semplice individuare quale cavo è collegato a quale dispositivo e mantenere pulito e in ordine sarà una vera passeggiata.

Approfondimento

Non serve spendere se conosciamo questa ricetta dello sprayantipolvere che tiene lontano lo sporco.