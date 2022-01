Ci sono alcuni piatti su cui adulti e bambini si trovano molto d’accordo. Uno di questi è sicuramente un bel piatto di patatine fritte, croccanti fuori e morbide all’interno. Sono il contorno ideale sia per piatti di carne che di pesce, da mangiare al volo o comodamente seduti sul divano davanti a un buon film. Non sempre però riusciamo ad ottenere il risultato sperato e ci ritroviamo con delle patatine mosce o non abbastanza cotte. Però possiamo essere sicuri che otterremo delle patate croccanti come non si erano mai viste grazie a questo strategico passaggio in frigo.

Notiamo che gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono davvero pochi. In effetti, la ricetta di per sé è piuttosto semplice. Avremo solo bisogno di un po’ di pazienza nella prima fase di preparazione. Una volta superata però, possiamo congelare le nostre patatine dalla croccantezza ultraterrena anche in freezer. In questo modo, saranno sempre pronte al momento del bisogno.

Ingredienti

1 kg di patate; 250 gr di burro; 1 cucchiaio di sale; olio per frittura q.b.

Le patate croccanti come non si erano mai viste grazie a questo strategico passaggio in frigo

Cominciamo dalle patate, che devono essere pelate e sciacquate. Poi, aiutandoci con una mandolina, riduciamole a delle fettine molto sottili, quasi trasparenti. Per questa operazione ci vorranno pochi minuti. Trasferiamo le patate in una ciotola e versiamo il burro fuso insieme al sale. Mescoliamo per bene tutti gli ingredienti in modo da distribuire uniformemente i sapori e siamo pronti al prossimo passaggio.

In uno stampo da plumcake mettiamo la carta da forno lasciando degli ampi bordi. Versiamoci dentro le nostre patate distribuendole orizzontalmente così da creare degli strati.

Adesso, inforniamo lo stampo a 120 °C per 3 ore. Basterà mettere un timer e potremmo dedicarci a tutt’altro sino al momento di estrarre le nostre patate. Una volta passato questo tempo, richiudiamo la carta da forno su sè stessa così da coprire le patate e mettiamoci sopra un peso. Per questo scopo potremmo utilizzare dei barattoli di passata di pomodoro. Quando le patate si saranno freddate possiamo finalmente passarle in frigo. Lasciamole così per una notte e il giorno dopo, appena abbiamo tempo, togliamo i pesi e tiriamo la carta da forno così da estrarre le patate. Grazie al freddo si sarà creato un vero e proprio blocco di patate, anche se piuttosto morbido. A questo punto, con un coltello affilato tagliamo dei rettangoli.

Portiamo l’olio a temperatura e immergiamo pochi rettangoli di patate alla volta. Completiamo con una bella grattata di sale e pepe ed ecco fatto. Anche i vicini sentiranno lo scrocchio.

Attenzione una volta mangiato però, perché pochi sanno quanti utilizzi sorprendenti può avere l’olio di frittura se decidiamo di riciclarlo.