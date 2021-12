Tra le più grandi gioie della stagione fredda c’è sicuramente l’opportunità di praticare sport invernali. Sono sempre di più gli appassionati che attendono le prime nevicate per godersi una giornata, un weekend, o anche una settimana sulla neve. Sci, snowboard, ma anche sci di fondo e passeggiata sulle ciaspole sono sport sempre più amati. C’è soltanto un inconveniente che frena molti aspiranti sciatori: i prezzi. Passare qualche giorno sulla neve, soprattutto per le famiglie, può essere proibitivo dal punto di vista economico. Ma se il nostro portafoglio non ci permette di passare una settimana bianca nei resort di montagna più gettonati, non per questo dobbiamo rinunciare a qualche giornata sulla neve. C’è una destinazione che sempre più sciatori stanno scoprendo negli ultimi anni, per delle vacanze sulla neve a prezzi più contenuti. Vediamo quale.

Basta prezzi esorbitanti per la settimana bianca, è questa la destinazione dove sciare a poco prezzo lontano dalla folla

Ma di quale destinazione stiamo parlando? Ebbene, si tratta della Grecia. Di solito la associamo a torride vacanze estive, ma in realtà la Grecia è un Paese quasi completamente montuoso, e in alcune regioni riceve parecchia neve d’inverno. È qui che sono sorti degli ottimi resort specializzati nel turismo invernale, che attirano sempre più clienti, e non solo locali. Molti turisti, provenienti dal Regno Unito e dalla Germania, già sceglievano la Grecia per la settimana bianca, e negli ultimi anni questa destinazione è diventata ancora più popolare. Basta prezzi esorbitanti per la settimana bianca, è questa la destinazione dove sciare a poco prezzo lontano dalla folla.

Quanto costa una giornata sulla neve o un weekend

Ma quando costa sciare in Grecia? I prezzi rispetto a quelli italiani sono decisamente più contenuti. Se una giornata sulla neve in Italia costa in media circa tra i 70 e i 90 euro, in Grecia costa dai 15 ai 30 euro, a seconda della pista.

Un weekend con pernottamento e vitto incluso in Italia costa circa 350 euro a persona, mentre in Grecia costa circa 150 euro. Insomma, il risparmio è notevole.

Ma quali sono precisamente le destinazioni più gettonate per lo sciatore che si avventura in Grecia?

Qual è il resort più gettonato

Tra le destinazioni più amate per gli appassionati di sport invernali c’è certamente il Parnaso, una delle montagne più alte del Paese. Qui si trova il resort invernale più grande della Grecia, amato dagli appassionati, ma mai troppo affollato. Potremo pernottare nei magnifici paesini di montagna di Arachova o Davleia, oppure sul mare a pochi chilometri di distanza nella splendida Galaxidi. Poco lontano ci sono le famosissime rovine del tempio di Delfi, che valgono sicuramente una visita.

