Quando si va avanti con l’età, molte persone tendono a trascurare il proprio outfit. Altre, poi, cercano di nascondere gli anni che avanzano provando a indossare capi troppo giovanili, ma che stonano con la figura e con l’immagine che vogliamo trasmettere. Insomma, sappiamo bene che dai 50 anni il nostro stile e il nostro abbigliamento subiranno un’evoluzione. Ma questo non vuol dire che dovremo smettere di prenderci cura di noi o dovremo indossare solo capi considerati adatti alle agée. Ci sono tantissimi modi, infatti, per vestirsi in modo raffinato ed elegante senza perdere quello stile giovanile che ci contraddistingue.

Dopo i 50 è proprio questo il capo elegante e sbarazzino che può farci ringiovanire di colpo

Di modi per rendere più fresca e giovanile la nostra immagine avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo già sottolineato un abbinamento vincente e dinamico, che potrebbe aiutarci a perdere almeno 10 anni. E c’è ancora di più. In un altro articolo, infatti, avevamo anche indicato il giusto colore di capelli da adottare per poter togliere qualche anno dal nostro viso con estrema facilità. Ma i consigli, di certo, non sono finiti qui. Ci sono talmente tante indicazioni che possiamo seguire che spesso la lista diventa anche troppo lunga. Oggi vogliamo renderla ancora più ampia, con un ennesimo suggerimento che potrebbe fare al caso nostro, soprattutto se siamo appassionate della moda da uomo.

Ecco come possiamo indossare la camicia over da uomo in denim per un look fresco, giovanile ma comunque elegante e raffinato

Il capo di abbigliamento di cui stiamo parlando oggi viene dalla collezione uomo. Ma la buona notizia è che potrà essere sfruttato da molte di noi per ottenere un look sbarazzino e raffinato. Stiamo parlando della camicia oversize in denim. Per molte sarà semplice trovarla anche nel proprio armadio, sperando che il partner ne abbia una. Altre, invece, potrebbero controllare tra le vetrine se ce n’è una che fa al caso loro. Ma comunque, in sintesi, dopo i 50 è proprio questo il capo elegante e sbarazzino che può farci ringiovanire di colpo. Abbinarla, tra l’altro, sarà davvero un gioco da ragazzi. Infatti, ricordiamoci intanto di scegliere un colore che illumini la nostra carnagione. Questo sarà un aspetto importantissimo.

Tutto ciò che dovremo fare, poi, sarà procurarci dei pantaloni a palazzo stretti in vita, per esempio, per andare al lavoro o a una cena importante, inserendo la camicia al loro interno. Oppure, potremo optare per dei pantaloni aderenti, lasciando svolazzare la camicia a suo piacimento. Con degli stivali rialzati il look sarà molto fresco, ma al tempo stesso di classe e noi sembreremo decisamente più giovani.

