Ogni fisico è bello così com’è. Sappiamo bene quanto sia difficile assimilare effettivamente questa frase e farla nostra. Con i modelli di bellezza che la società propone, infatti, a volte ci riesce difficile non pensare ad alcune particolarità del nostro corpo come difetti. Molti di noi si mettono di fronte allo specchio, studiando quelle imperfezioni che in realtà ci rendono unici. E, anche quando arriva il momento di vestirsi, non sempre riusciamo ad indossare ciò che vogliamo perché abbiamo paura che i punti che riteniamo deboli siano evidenziati dal nostro outfit. Innanzitutto, ricordiamoci che dobbiamo amare il nostro corpo sempre e in ogni sua forma. E quindi, proviamo a fare un percorso di accettazione dentro di noi. Ma se non dovessimo ancora riuscire e volessimo sentirci a nostro agio quando usciamo, ci sono sicuramente alcuni trucchi di stile che possiamo adottare in modo semplice e veloce.

Il segreto semplicissimo da adottare per nascondere quei fianchi larghi che spesso mettono molte di noi in imbarazzo

Sappiamo bene quanto ogni fisico sia diverso e particolare. Ma possiamo anche affermare che ci sono alcuni punti “deboli” che accomunano tantissime persone. Per esempio, molte donne sono a disagio con le proprie gambe. E, per cercare di risolvere la situazione quando si esce, in questo nostro precedente articolo avevamo consigliato delle scarpe senza tacco che potrebbero snellire la figura. Oppure, altre persone non si sentono a proprio agio con le proprie braccia. E anche in un altro articolo, avevamo consigliato un modo geniale per ovviare al problema, soprattutto quando le temperature si alzano e i maglioni spariscono. Oggi ci occupiamo, invece, di un altro punto spesso critico per molte: i fianchi larghi.

Basterà un semplice capo di abbigliamento per coprirli e distogliere l’attenzione con facilità

Per cercare di nascondere i fianchi larghi ci sono alcuni piccoli trucchi, che sicuramente possiamo mettere in atto e che non ci costeranno alcuna fatica. La prima cosa su cui dobbiamo assolutamente concentrarci è la parte superiore del nostro outfit. Infatti, c’è un capo di abbigliamento nello specifico che potrebbe salvare la situazione, facendoci sentire decisamente a nostro agio. Dovremo procurarci un top decorato e leggermente svasato. Infatti, quando la maglia che indossiamo ha diversi ghirigori e immagini (senza esagerare ovviamente) attira l’attenzione. L’unica cosa da tenere a mente è che le decorazioni devono trovarsi sulla parte superiore dell’abito, in modo tale da distogliere totalmente l’attenzione dalla zona fianchi.

Inoltre, immagini ben lavorate e studiate diversificano il fisico di chiunque. In questo modo, infatti, ci accorgeremo facilmente di come anche il nostro focus si sposterà con una facilità estrema. Perciò, ecco il segreto semplicissimo da adottare per nascondere quei fianchi larghi che spesso mettono molte di noi in imbarazzo.

