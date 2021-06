Se siamo stanchi dei soliti panorami, perché non avventurarci un po’ più lontano ed esplorare una delle meraviglie meno conosciute della regione mediterranea? Certamente spiagge, montagne e colline non mancano sia in Italia che all’estero, ma non molti hanno la possibilità di ammirare lo spettacolo di una profondissima gola naturale. Ebbene, la gola più profonda del mondo è vicinissima all’Italia ed è spettacolare. Andiamo alla sua scoperta.

La gola più profonda del mondo è vicinissima all’Italia ed è spettacolare

Stiamo parlando della gola di Vikos, nell’Epiro, in Grecia, poco lontano dal confine albanese. La gola di Vikos è la più profonda al mondo in relazione alla sua larghezza. Nel punto più profondo raggiunge i 490 metri, ed è lunga 20 chilometri.

Si tratta di una bellezza naturale mozzafiato, e per di più facilmente accessibile con i mezzi sia pubblici sia privati. Non occorre un trekking di ore sulle montagne per raggiungerla, si può comodamente andare in macchina. Ma le bellezze di questa regione non finiscono qui.

A poca distanza dalla gola possiamo fare il bagno nelle acque cristalline del fiume Acheronte. Sì, proprio l’Acheronte, il famosissimo fiume infernale della letteratura. Se siamo tipi sportivi, possiamo fare rafting in molti fiumi nelle vicinanze, a tratti sormontati da meravigliosi ponti arcuati.

Non tralasciamo le attrazioni gastronomiche

Naturalmente non dobbiamo tralasciare le attrazioni gastronomiche della zona. La cucina Epirotica è tra le più apprezzate sia dai greci che dagli stranieri. Se ci interessa la storia, non dimentichiamo di visitare la vicina città di Ioannina, in italiano Giannina, una delle città più interessanti della Grecia che sorge sulle rive di un lago. In mezzo al lago c’è un’isola dalle mille bellezze storiche. Da non perdere sono gli spettacolari affreschi dei monasteri bizantini che la popolano.

Insomma, una vacanza in Epiro saprà regalarci mille bellezze naturalistiche, storiche e gastronomiche. Se la Grecia ci ha conquistato e vogliamo continuare il nostro viaggio, perché non goderci una vacanza al mare in quest’isola dalle spiagge cristalline raggiungibile anche in macchina?