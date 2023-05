Pancia piatta e gambe lunghissime in spiaggia con questo costume da bagno spaziale che snellisce e che sta impazzando

Se non ti senti a tuo agio quando vai in spiaggia, non ti preoccupare. Ecco infatti il costume da bagno che snellisce e che nasconde ogni imperfezione, facendo sembrare la pancia piatta.

L’estate sta arrivando e con essa l’attesa di giornate calde e soleggiate trascorse in spiaggia. Per godersi appieno questa stagione, è importante prepararsi adeguatamente. Tra le prime cose da fare, controllare l’abbigliamento: costumi, parei, cappelli e occhiali da sole sono must-have per trascorrere le giornate al mare. Ma molti, nonostante cerchino di prepararsi al meglio, non sono per nulla soddisfatti di ciò che hanno in valigia. E questo riguarda soprattutto i costumi da bagno. Sono tanti, infatti, coloro che sentono la pressione di dover andare in spiaggia senza sentirsi a proprio agio con il fisico. Ma anche a questo c’è un rimedio.

Il costume da bagno che rende la pancia piatta e che aiuta a sentirsi a proprio agio anche in spiaggia

Bisogna partire da un presupposto fondamentale. Ogni corpo è bello così come è. Infatti, non ci si dovrebbe preoccupare di non essere abbastanza conformi agli standard social. Perché il proprio fisico ha delle particolarità che nessuno ha. Ma, al tempo stesso, arrivare a questa consapevolezza richiede un lavoro molto lungo. E, mentre lo facciamo, cerchiamo di trovare modi più rapidi in cui poterci sentire bene. Tra questi, in spiaggia, c’è ovviamente la scelta di costumi adatti che possano nascondere le parti del nostro corpo che non ci convincono. In questo caso possiamo parlare delle braccia, delle gambe o, come è per molti, della pancia. Ma, in questo ultimo caso, c’è un modello di costume da bagno che sicuramente farà a caso tuo.

Con pepli e rouches perfetto per sembrare super snelli al mare

Il costume da bagno in questione è un modello intero, che ovviamente ci aiuta già a nascondere la pancia. Ma presenta delle particolarità che lo rendono diverso da tutti gli altri. Il modello in questione, infatti, presenta i pepli e i rouches che possono mascherare efficacemente la pancia e far sembrare le gambe più snelle per effetto ottico. Tuttavia, è importante scegliere modelli che valorizzino la propria silhouette: costumi sgambati, monospalla o a fascia sono sempre una buona scelta. Con queste accortezze, sicuramente sarà più facile sentirsi a proprio agio anche quando si è in spiaggia.

Inoltre, per evitare di mettere in evidenza la pancia, si può optare per modelli con un taglio alto sulla vita, che slanciano la figura. È anche possibile scegliere costumi interi con dettagli trasparenti o scollature profonde, per creare un effetto di slancio e fascino. Infine, per evitare di attirare l’attenzione sulla parte inferiore del corpo, si consiglia di evitare modelli triangolo, che enfatizzano i fianchi. Invece, si possono scegliere costumi con slip a vita alta o con tagli a V, che creano un effetto allungante. Ed ecco che avrai pancia piatta e gambe lunghissime anche quando sei in spiaggia.