In questo report andiamo ad analizzare le condizioni affinché le azioni Agatos partano per un rialzo di circa il 130%. Va detto che rispetto al report precedente (Esplosione di volatilità è in arrivo per Agatos, ma non è chiaro se le azioni partiranno al ribasso o al rialzo) le condizioni che potrebbero portare a un’esplosione di volatilità si sono ulteriormente accentuate vista la lunga fase laterale in corso.

Se sul mensile la tendenza in corso è saldamente ribassista con le quotazioni che oscillano intorno al livello 0,897 euro, è sul settimanale che la situazione di stallo che sta vivendo Agatos è molto chiara.

Come si vede, infatti, ormai da mesi le quotazioni sono compresse all’interno del trading range 0,846-1,004 euro.Una chiusura settimanale esterne a uno di questi due livelli potrebbe dare una forte direzionalità alle quotazioni.

Il rialzo aprirebbe le porte a un’ascesa delle quotazioni fino agli obiettivi indicati in figura da linee tratteggiata. La massima estensione si trova in area 2,23 euro per un potenziale rialzista di circa il 200%.

Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbero scivolare fino in area 0,308 euro per un potenziale ribasso di oltre il 65%.

Dal punto di vista dei fondamentali, invece, il titolo è molto sopravvalutato

Le condizioni affinché le azioni Agatos partano per un rialzo di circa il 130%: le indicazioni dell’analisi grafica

Agatos (MIL:AGA) ha chiuso la seduta del 7 aprile a quota 0,917 euro in rialzo dello 1,895% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile