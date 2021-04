Ecco 2 banali errori da non fare in cucina quando tagliamo le zucchine per dei piatti sensazionali

Le zucchine sono spesso gli ingredienti ideali per gustose ricette, anche light, da portare in tavola. Per cui molte volte finiscono in forno o in padella pronte per essere cotte e impiattate.

Nella loro preparazione, però, vi sono delle accortezze che potrebbero sembrare banali ma importanti per la buona riuscita di un piatto. E che bisogna prendere in considerazione anche prima della fase di cottura.

Ecco perché, anche mentre le affettiamo, dobbiamo fare attenzione a ciò che facciamo. Per non rischiare di rovinare l’ingrediente delle nostre insalate, di un buon risotto o della favolosa parmigiana.

È per questo che spiegheremo qui questi 2 banali errori da non fare in cucina quando tagliamo le zucchine per ottenere dei piatti sensazionali.

Di questa verdura non si scarta niente

Quante volte abbiamo deciso di scartare le estremità della zucchina, perché brutte alla vista e ritenute non adatte a finire nei nostri manicaretti. Bene, ora dovremmo ricrederci. Perché di questa verdura non si butta niente.

Infatti, anche i lati sono completamente commestibili e adatti a finire sulla nostra tavola. Soprattutto se sono freschi e biologici. Potremmo, ad esempio, impiegarli per la preparazione di un gustoso minestrone, o per arricchire il nostro brodo vegetale.

Le fette sottili non sono consigliate

A seconda della ricetta, il modo in cui affetteremo le zucchine cambierà, così come lo spessore. In linea di massima, però, sconsigliamo di tagliarle troppo sottili.

Le zucchine, infatti, contengono molta acqua, che per la maggior parte perderanno quando le metteremo sui fornelli o dentro il forno. Se le fette saranno già poco spesse, rischieranno di bruciarsi quando le friggeremo o di spappolarsi in padella.

Ecco i 2 banali errori da non fare in cucina quando tagliamo le zucchine per dei piatti sensazionali.

Se l’articolo è piaciuto e per altri consigli in cucina, si propone la lettura di “Tre cose da non fare assolutamente e un utile consiglio per cucinare una polenta eccezionale come da tradizione”.

