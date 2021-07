Con l’arrivo della bella stagione, molti si sono cimentati nella preparazione delle marmellate fatte in casa. Dopotutto, la frutta fresca è estremamente abbondante, e sarebbe un peccato se andasse sprecata. Possiamo preparare marmellate con moltissimi frutti diversi, e con tanti metodi, prendendo ispirazione dalle ricette della tradizione. C’è però un inconveniente che può colpire anche i cuochi più provetti: una marmellata che non si addensa. Se il composto è troppo liquido non solo non riusciremo a conservarlo bene, ma non sarà neanche piacevole da consumare. Ma niente paura, c’è una soluzione, vediamo come risolvere il problema.

Ecco perché la marmellata non si addensa e come rimediare al disastro

Possono esserci due motivi se la nostra marmellata risulta troppo liquida. Il primo è la mancanza di pectina. Il secondo è un grado di acidità troppo basso. Di solito quando prepariamo le marmellate in casa utilizziamo la pectina comprata al supermercato, e non è quindi questo il problema. Più frequentemente il colpevole di una marmellata troppo liquida è il grado di acidità. Non è difficile risolvere questo problema. Vediamo come.

Aggiungiamo qualche cucchiaio di questo ingrediente

Ecco perché la marmellata non si addensa e come rimediare al disastro: basta aumentare il grado di acidità del composto. Alcuni frutti non sono sufficientemente acidi per creare una marmellata ‘auto addensante’ e hanno bisogno di un’aggiunta di pectina, ma anche di sostanze acide. Il metodo più semplice e più immediato è quello di aggiungere del succo di limone. Se non abbiamo del limone possiamo rimediare a una marmellata troppo liquida anche aggiungendo arancia o lime. Cominciamo aggiungendo un paio di cucchiai di succo di limone al composto e continuando la cottura. Se non otteniamo i risultati sperati nel giro di pochi minuti, continuiamo ad aggiungere del limone fino a quando la marmellata non sarà densa. Ricordiamo però che il limone non basta per una marmellata dalla consistenza perfetta. Ecco un altro trucco naturale per far addensare le marmellate.