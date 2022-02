Certi frutti sono una manna dal cielo, oltre ad essere buoni, sono in grado di apportare una quantità di vitamine e nutrienti utili al benessere generale del nostro organismo. Anche quelli che provengono da svariate parti del Mondo, fortunatamente, arrivano in Italia per poter assaporarne tutto il gusto e godere delle proprietà nutritive.

Ormai diffusi anche nelle nostre zone i mirtilli rossi e il loro succo, hanno delle potenzialità davvero straordinarie. Ricchi di fibre, tannini, vitamina C, sembrerebbero essere tra gli alimenti più ricchi di antiossidanti. In molti casi sarebbero indicati per trattare le infezioni urinarie e per favorire la digestione.

Il mirtillo lo possiamo trovare fresco nel periodo autunnale fino alla prima parte inverno.

Sarebbero una fonte di antiossidanti più di mirtilli e fragole questi frutti che combatterebbero anche la disfunzione erettile e il colesterolo alto

Quando non riusciamo più a trovare questo prezioso frutto della Natura, però, potremmo optare per altri vegetali, ugualmente preziosi anche se meno conosciuti. Nella foresta amazzonica nascono dei frutti che provengono da una palma arborea chiamata Euterpe Oleracea e che spesso troviamo in commercio sotto un altro aspetto.

Le bacche di acai, poco conosciute in Italia, sarebbero consigliate per contrastare l’artrosi, per perdere peso e per disintossicare il nostro corpo favorendo la salute generale. Anche se ancora non scientificamente provato, sembrerebbe che queste bacche siano in grado di contrastare problemi di disfunzione erettile, tenendo sotto controllo il colesterolo alle stelle. Queste ipotesi nascono dal fatto che sarebbero una fonte di antiossidanti più di mirtilli ed altri frutti rossi, come fragole e lampone. Il gusto di questo prodotto naturale è un mix tra cioccolato, mirtillo e more, quindi molto gradevole al palato.

Dove trovarli e come mangiarli

Potremmo trovare le bacche di acai fresche in negozi specializzati, che trattano agricoltura biologica. In questo modo sono deliziosi da abbinare con lo yogurt, con delle insalate, con una macedonia variegata un pudding.

Sia freschi che surgelati, sono ideali per creare un bowl a base di banana frullata, latte vegetale, miele e yogurt, decorato con frutta secca e scaglie di cocco. Potremmo anche preparare una dolce marmellata nutriente, al posto dei classici frutti rossi.

Oltre gli integratori, compresse e barrette, è possibile acquistarle anche in polvere, per esempio in erboristeria ed è adatta per condire piatti dolci, come le frittelle.

In versione liofilizzato si può aggiungere a bevande, succhi, impasti per dolci e biscotti, frullati, in semplice acqua.

In polvere, le bacche, dovrebbero mantenere tutte le sostanze nutritive, perché dopo la raccolta vengono congelati con una tecnica chiamata freeze dried.

Infine, è buonissimo sotto forma di succo, di colore violaceo, dal gusto dolce ed equilibrato, è ricavato dalla polpa ed è facilmente reperibile.

