Il rincaro sulle bollette di luce e gas è ormai diventato realtà. Gli aumenti sono stati praticamente da record: si parla del 55% sull’energia elettrica e del 41,8% per il gas. A tal proposito, in questo articolo, abbiamo parlato di come risparmiare sul riscaldamento secondo delle fasce orarie più convenienti dove l’energia costa la metà.

Oggi, invece, affrontiamo un altro argomento spinoso. L’acqua in casa. Anche questa va pagata. Anche se le bollette arrivano ogni 6 mesi, in media una famiglia di 3 persone spende circa 400 euro l’anno. Quindi come poter risparmiare anche su questa spesa? Visti i rincari bisogna munirsi di pazienza e buoni modi di vivere.

Per risparmiare sulla bolletta dell’acqua che potrebbe arrivare anche a costare 400 euro l’anno a famiglia bastano dei semplici gesti quotidiani

In media in Italia, una famiglia, consuma una piccolissima percentuale di acqua per cucinare e lavare il cibo, mentre la maggior parte la si usa in bagno, per lavare vestiti e stoviglie e anche per il giardino.

Esistono dei modi molto efficaci per ridurre i consumi e i conseguenti sprechi, incidendo anche sul costo della bolletta dell’acqua corrente a fine anno. E sono tutti abbastanza banali, ma estremamente efficaci.

Riutilizzare l’acqua di cottura

Una delle spese più grosse abbiamo detto essere il lavaggio di pentole, piatti e stoviglie sporche. Molti li lavano con l’acqua corrente aperta, ovvero non la chiudono mai tra il lavaggio e il risciacquo. Si potrebbe risparmiare, riempiendo il lavello e immergendo le stoviglie in acqua tiepida e sapone, usando quella corrente solo per il risciacquo. Ancora, se amiamo molto cucinare la parta, l’acqua di cottura, al posto di buttarla, potrebbe essere utile proprio per riempire il lavello stesso.

Non sprechiamo acqua in bagno

Mai tenere aperta l’acqua quando ci laviamo i denti, quando ci insaponiamo sotto la doccia e quando ci strofiniamo i capelli. Anche in questo caso sprechiamo tantissima acqua corrente, quando potremmo trascorrere qualche minuto senza sentire la minima differenza.

Attenzione anche agli elettrodomestici

L’acqua di scarto dell’asciugatrice è molto utile per pulire i pavimenti, sia l’interno che l’esterno della casa. Per quanto riguarda la lavatrice, sembrerebbe banale, ma utilizzare lavaggi sotto l’ora potrebbe essere utile per risparmiare, così come sono consigliati i lavaggi eco con temperature medie, utilizzando quelle alte solo per alcuni e specifici capi.

Per risparmiare sulla bolletta dell’acqua, optiamo per lavaggi eco anche per l’asciugatrice e la lavastoviglie. Infine, anche l’utilizzo di uno scaldabagno può incidere sul consumo dell’acqua. Questo si riempie e la riscalda e viene ricaricata ogni volta che se ne utilizza una parte. Per questo sarebbe meglio accenderlo durante le ore notturne (così da risparmiare anche energia elettrica) e tenerlo spento per il resto della giornata.