Nuove assunzioni per oltre 100 posizioni in Unipol Gruppo. I profili sono diversissimi l’uno dall’altro e per più aree di impiego. Si va dall’alberghiero al mobility e non mancano rami quali innovazione, servizi informatici, assicurativo, ristorazione e contabilità. Parte delle opportunità presenti non richiedono al candidato alcun titolo di istruzione necessario, così come l’esperienza pregressa. È possibile, inoltre, candidarsi da subito per i 108 annunci di lavoro presenti sulla piattaforma di Unipol. Presenteremo alcuni esempi nei paragrafi di seguito, compresi i passaggi necessari per inviare domanda.

Le offerte di lavoro in Unipol

Il Gruppo Unipol ricerca 20 candidati nel ruolo di barista, cuoco, cameriere e receptionist con l’annuncio dal titolo “Recruiting Day ROMA”. L’inserzione non riporta con precisione i requisiti necessari, ma sottolinea l’importanza dell’offrire un servizio impeccabile e dagli standard elevati. C’è tempo fino al 7 aprile per inviare domanda. Nello stesso giorno, dalle ore 10 alle ore 12, si terranno i colloqui conoscitivi presso UNAHOTELS Decò a Roma.

Si ricercano nell’area Servizi Informatici candidati dal profilo di Junior Software Developer. La risorsa farà parte di team strutturati, al fianco di figure senior, per attività quali la gestione di piattaforme IT e lo sviluppo software. Inoltre, la stessa si occuperà dell’analisi delle esigenze di business e del disegno di soluzioni IT. Per avere buone possibilità di essere assunto, il candidato deve essere neolaureato in informatica o ingegneria informatica, avere conoscenze di Java e dei database relazionali. Seguono un buon livello di conoscenza della lingua inglese e spiccate capacità di analisi e problem solving, oltre all’attitudine al lavoro in team. Il tipo di contratto previsto è a tempo indeterminato, mentre la sede finale di lavoro è a Bologna.

È possibile candidarsi da subito per le oltre 100 opportunità lavorative in Unipol rivolte a diplomati e laureati

Per avere una panoramica completa delle offerte di lavoro disponibili in Unipol consultiamo la pagina web dedicata. Al suo interno troveremo i filtri di ricerca per parola chiave, data di pubblicazione, sede, area d’impiego, organizzazione e lingua. Utilizzando questi, potremo restringere il campo alle sole opportunità di nostro interesse. Dopo di che, clicchiamo su un annuncio per visualizzarne i dettagli. A fine pagina poi troveremo il tasto “Candidati” per inviare domanda comprensiva di curriculum vitae.

