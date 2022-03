Potremmo avere una pancia piatta anche senza addominali e palestra se impariamo questi trucchetti e cambiamo queste abitudini sbagliatissime

Ormai non possiamo più rimandare. Aprile è alle porte ed è ufficialmente arrivato il momento di mettersi in forma in vista della prova costume. Nei giorni scorsi abbiamo visto come allenare le gambe con soli 15 minuti di esercizi al giorno. Oppure gli esercizi per dire addio al seno cadente. Non tutti, però, hanno voglia o tempo di fare esercizio fisico e di dedicare del tempo ogni giorno all’allenamento. Ma niente paura. Potremmo avere una pancia piatta anche senza palestra e con poco tempo a disposizione. Il segreto sarà abbandonare alcune pessime abitudini, che non fanno altro che farci ingrassare e rovinano il metabolismo. Prima di capire quali sono, è obbligatoria una premessa. Non parleremo di prescrizioni mediche, ricette infallibili o diete miracolose ma semplicemente di consigli utili a migliorare il benessere generale dell’organismo.

L’influenza del sonno sul peso

Pochi ne sono consapevoli ma per smaltire i chili in eccesso è fondamentale dormire bene e il giusto numero di ore. Recenti ricerche scientifiche dimostrano che chi dorme poco rischia di ingrassare più facilmente. Ma soprattutto che a lungo andare potrebbe avere problemi seri al metabolismo e alla salute cardiovascolare. Quindi mai rinunciare al riposo perché potrebbe essere il nostro miglior allenamento a costo zero per la prova costume.

Lavoriamo sull’alimentazione

Per avere una pancia piatta e riuscire a mantenerla per tutta l’estate, dovremmo lavorare a fondo sull’alimentazione. Per un programma specifico è sempre meglio evitare il fai da te e affidarsi a un nutrizionista esperto. In linea di massima, però, possiamo iniziare ad assumere comportamenti più corretti. Riduciamo il consumo di sale, mastichiamo bene quando mangiamo e diamo spazio a verdure di stagione e cereali. Spesso hanno proprietà drenanti e diuretiche e sono ricchi di fibre utili a stimolare la motilità intestinale.

Cerchiamo, se possibile, di evitare anche le bevande gassate che rischiano di aumentare il gonfiore addominale.

Potremmo avere una pancia piatta anche senza addominali e palestra se impariamo questi trucchetti e cambiamo queste abitudini sbagliatissime

Evitare addominali e palestra non significa rinunciare del tutto all’attività fisica. Attività come la camminata, la bicicletta o la corsa leggera potrebbero fare al caso nostro e sono adatte a tutte le età. Se non abbiamo tempo da ritagliarci niente paura. Proviamo ad andare a lavoro a piedi, se possibile, o in bici. Oppure evitiamo di stare sempre sul divano quando siamo in casa e dedichiamoci alle pulizie o alla cura del giardino. Sono piccoli trucchetti, ma a lungo andare contribuiranno notevolmente al nostro benessere e al controllo del peso.

