Capire quale sia il lavoro ideale di una persona è un problema serio, soprattutto con i tempi che corrono. Tanti lavoratori si possono ritrovare in condizione di necessità anche tra i 40 e i 50 anni.

La crisi del mercato del lavoro ha portato molti professionisti a dover chiudere o a essere licenziati. Tanti hanno dovuto cercare soluzioni alternative, come inventarsi un lavoro in campagna o da casa. Molti sono rimasti senza soldi e prospettive.

Tuttavia, il mercato del lavoro evolve continuamente ed è possibile rimettersi in gioco anche “fuori tempo massimo”. Basta inventarsi soluzioni per cambiare lavoro che rispettino ciò che le aziende vogliono.

LinkedIn ha realizzato un elenco dei lavori più ricercati, quelli più in crescita e che stanno cambiando le carte in tavola sul mercato. L’analisi è stata effettuata nel corso di cinque anni, tra il 2017 e il 2021, e fotografa bene quali potrebbero essere i trend di assunzione.

Le aziende infatti hanno continuamente bisogno di professionisti formati e competenti. La competenza può derivare anche dall’esperienza sul campo, che di certo non manca in certi settori. Tutto sta nel non farsi cogliere impreparati per prevedere cosa riserba il futuro.

Basta inventarsi soluzioni per cambiare lavoro perché potrebbero essere queste le figure più ricercate dalle aziende anche a 40 o 50 anni

Partendo dal basso, tra i lavori più cercati c’è l’addetto all’assistenza clienti. Si tratta di colui che deve interagire col pubblico, gestire reclami, elaborare ordini e fornire soluzioni efficaci. Meglio che ci sia già esperienza nel settore: per l’indagine di LinkedIn, almeno sei anni.

Sempre nell’ambito aziendale, un altro ruolo per cui è richiesta un’alta competenza è quello del consulente per la pianificazione delle risorse. Ci vogliono almeno 10 anni di esperienza per assumere il ruolo.

Tempi simili anche per lo specialista buste paga, o – come viene chiamato in termini aziendali – il payroll specialist. Per gestire gli aspetti legati a questo settore bisogna avere ampie competenze anche nel settore delle risorse umane o amministrativo.

Sempre sul campo della gestione dei clienti, un ruolo molto richiesto è quello del client manager. Questa figura serve a rafforzare i rapporti tra azienda e cliente e migliorare la sua esperienza. Anche i consulenti di vendita sono fondamentali e molto cercati, specie nell’ambito della vendita al dettaglio.

Le prime posizioni della classifica sono tutte occupate da esperti software, ingegneri di dati, cloud architect e data manager, con una notevole eccezione. Tra le posizioni lavorative più importanti figurano, infatti, quelle nelle risorse umane per il reclutamento di nuovi professionisti.