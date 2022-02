San Valentino a casa non è soltanto un’alternativa economica. Il partner accorto, infatti, si può ben rendere conto che la scelta di preparare la cena a casa è anche un grandissimo atto d’amore. Serve dedizione, passione e soprattutto tempo per cucinare.

La cucina è anche un grandissimo veicolo d’amore, dato che possiamo comunicare i nostri sentimenti con i piatti e le pietanze che andiamo a servire. In particolare, ecco il menù perfetto e raffinato per stupire a San Valentino senza spendere troppi soldi ma usando la testa e il cuore.

Iniziamo con l’antipasto e il primo

L’antipasto deve aprire quelle danze che ci possono portare a vivere un’esperienza e una serata indimenticabile. Certo, se avessimo tanti soldi potremmo scegliere del caviale, ma abbiamo detto di preparare una cena raffinata a costi contenuti.

Di conseguenza, potremmo optare per delle economiche uova di salmone, che andiamo a disporre su dei pezzetti di pane che abbiamo riscaldato in forno.

Il primo? Sicuramente un buon risotto, magari di porcini e salsiccia o di frutti di mare.

Il menù perfetto e raffinato per stupire a San Valentino con ottimo vino e prezzi bassi

Arrivati al secondo ormai la strada è praticamente in discesa. Ci serve un piatto consistente ma leggero, che ci apra la strada al dolce e, si spera, al proseguimento della serata.

Di conseguenza, se ci orientiamo verso la carne dovremmo prediligere un bel pollo. Magari evitiamo il classico pollo arrosto o il pollo alla pizzaiola, e forse il pollo al curry che ha delle note di spezie che potrebbero non piacere a tutti. Il pollo al latte o il pollo alla mostarda sono due validissime alternative.

Se invece ci vogliamo dirigere verso un secondo di pesce, l’orata o il branzino in crosta di sale o pistacchio è sicuramente la scelta migliore.

Per concludere, un dolce alla frutta è la soluzione ottimale. Il cioccolato rischia di rovinarci il colore dei denti e le varie creme rischiamo soltanto di appesantirci.

Vini

Per i primi andiamo su un bel pinot grigio o sauvignon, per i secondo un buon pinot nero e per i dolci non può mancare un grande moscato d’Asti.

