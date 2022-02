In queste ore quasi tutte le nostre attenzioni sono rivolte a San Valentino. Tutti gli innamorati del Mondo si scambiano affetto ed effusioni, nella ricerca dell’amore eterno. Ma attenzione che c’è anche chi, facendo le parti della volpe, molto furbescamente pensa al denaro e molto meno al cuore. E proprio nelle prossime ore le stelle favoriranno sì 3 segni in amore, ma anche uno particolarmente fortunato in ambito economico. Non perdiamoci in altre chiacchiere e andiamo a vedere questo poker di segni favoriti dalle stelle.

La Vergine è spinta dai 2 amanti divini

Venere e Marte, amanti del Mondo antico, saranno al fianco della Vergine per tutti i prossimi giorni. Attenzione, in modo particolare alle unioni e al magnetismo che si instaureranno col Capricorno. Le stelle favorirebbero l’inizio di nuove storie travolgenti e piene di Eros. Molto buona anche l’intesa per le coppie navigate, ma stando attenti a qualche insidia che potrebbero portare i Pesci coinvolti.

Mentre questi 3 segni riempiranno San Valentino di cuori e amore ecco chi nuoterà invece nell’oro e nella fortuna

Venere e Marte non appoggeranno solamente la Vergine in amore, ma anche lo Scorpione. Nonostante la Luna inviti alla calma, il pronostico del cuore è positivo per questo segno. In modo particolare, le stelle proteggerebbero tutti coloro che stanno corteggiando anche da un po’ di tempo il partner. Attenzione, però, a muoversi con cautela, soprattutto a livello verbale. Nettuno potrebbe diventare geloso e interporsi tra Venere e Marte, creando qualche problema allo Scorpione.

Mercurio aiuta il Sagittario

Il Sagittario dovrebbe essere il terzo segno baciato dagli Dei dell’amore per San Valentino. Oltre a un Mercurio in grandissima forma, ci sarebbe anche la Luna come preziosa alleata nel cielo di questo segno. Con 2 obiettivi ben delineati:

aiutare con tanta energia chi corteggia;

favorire l’ascolto e il fascino di chi è corteggiato.

Ma c’è anche chi verrà baciato dall’oro

Mentre questi 3 segni riempiranno San Valentino d’amore, il Toro avrà le stelle dalla sua in ambito economico. Sembrerebbe infatti non avere fine il momento d’oro per questo segno chiamato a un 2022 da urlo. E se l’amore non planerà sul Toro, poco importa, perché i nati sotto questo segno se ne faranno una ragione con i possibili introiti economici. Al posto dei cuoricini potrebbero infatti avere il simbolo dell’euro sulle pupille.

