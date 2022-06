L’estate è la stagione delle cerimonie, perché in molti scelgono di celebrare matrimoni e battesimi. Quando siamo invitati ad una cerimonia di questo tipo è importante arrivare preparati, in modo da fare una bella figura. Per farlo una parte fondamentale è il regalo, che sempre più spesso è una cifra in denaro inviata direttamente sul conto corrente dei festeggiati. Se un tempo erano più comuni le liste nozze e i regali fisici, ora sempre più persone chiedono una somma di denaro. Per questo in molti non sanno bene quale cifra corrispondere, né come farlo. Oggi cercheremo di fugare ogni dubbio e vedremo in che modo diciamo basta figuracce da poveracci, è questa la cifra giusta da regalare al matrimonio a cui siamo invitati.

Le variabili da tenere in considerazione

In passato era molto comune decidere di regalare un soprammobile di valore, oppure un mobile. Negli ultimi anni sempre più persone hanno lasciato perdere le liste nozze e hanno iniziato a riportare il numero di IBAN in calce all’invito. A proposito di questo, quando dobbiamo inviare i soldi spesso non sappiamo quanto inviare, né come farlo.

Iniziamo chiarendo che la cifra esatta ed adatta per ogni cerimonia non esiste, bensì varia molto di caso in caso. Per decidere quando mandare ai nostri amici sposi dobbiamo innanzitutto informarci su che tipo di cerimonia sarà. Il regalo, infatti, dovrà essere sufficiente a ripagare il banchetto e la festa. Se i nostri amici si sposano in un prato e offrono una grigliata low cost non dovremo fare lo stesso regalo che se invece la cerimonia ha luogo in un ristorante stellato.

Basta figuracce da poveracci, è questa la cifra giusta da regalare al matrimonio di amici sia da invitati che da accompagnatori

In molti considerano la cifra minima sotto la quale non scendere sia 100 euro, che però si alzano a 120 e più se siamo invitati a un pranzo o cena in un ristorante formale.

Un errore da evitare che però a quanto pare in moltissimi compiono è quello di conteggiare nella somma soltanto l’invitato principale. Se siamo stati invitati assieme al partner dovremo raddoppiare la cifra, anche se il nostro accompagnatore non conosce bene gli sposi. Ricordiamo che è importante scrivere una causale appropriata specificando che si tratta del nostro regalo di nozze e dell’eventuale partner. Se seguiremo queste semplici regole eviteremo brutte figure facendo regali eccessivi o troppo irrisori.

