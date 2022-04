Quando si cucina eccedere con le dosi è un errore frequente. A volte, infatti, le nostre mani sfornando cibo per un esercito, che poi solitamente si riduce a pochi ospiti e abituali commensali.

Tutto ciò diventa ancora più vero nei giorni di festa, quando i menu straripano di pietanze dagli antipasti ai dolci. Per questo motivo è probabile che ci ritroveremmo sommersi dagli avanzi e, per evitare uno spreco, la pattumiera diventa una zona off limits.

Quindi, quello che potremmo fare sarebbe smaltire un po’ di cibo tra amici e parenti e conservare in frigorifero gli altri resti. In particolare, se ci fossero avanzate della besciamella e della carne in questo articolo potremmo trovare un’idea geniale per trasformarle in un secondo gourmet ma semplicissimo.

Ingredienti

Qualsiasi taglio di carne avanzata, bianca o rossa;

besciamella avanzata;

uova;

formaggio grattugiato, come Parmigiano o pecorino;

cipollotto;

funghi chiodini freschi;

olio extravergine d’oliva;

sale q.b.;

pepe q.b.;

pangrattato q.b.

Con besciamella e carne avanzata possiamo preparare un secondo piatto da leccarsi i baffi per una cena veloce e salva portafoglio

Con besciamella e carne avanzata possiamo preparare delle squisite polpettine, una tira l’altra. Dobbiamo precisare, però, che la carne avanzata deve essere non panata. Per quanto riguarda la cottura, può essere cucinata al forno, bollita, in padella o alla brace/griglia.

Per prima cosa dobbiamo privare la carne rimasta del grasso in eccesso e di eventuali ossicini. Dobbiamo, poi, tritarla usando un mixer e incorporarla alla besciamella avanzata.

A questo punto, puliamo i funghi chiodini usando un foglio di carta da cucina leggermente inumidito e affettiamo sottilmente il cipollotto. Facciamolo soffriggere in padella con olio extravergine d’oliva, uniamo i funghi, saliamo e pepiamo e spadelliamo per 10 minuti. Incorporiamo questo condimento alla carne mescolata con la besciamella e uniamo anche il formaggio grattugiato e le uova.

A questo punto il nostro impasto è pronto e non ci resta che creare le polpettine della dimensione che più ci piace. Una volta fatte tutte le palline, dobbiamo panarle passandole semplicemente prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato.

Per quanto riguarda la cottura, l’ideale sarebbe friggerle in olio di semi bollente. In questo modo si creerà una crosticina croccantissima che avvolgerà un ripieno morbidissimo e saporito.

In alternativa, potremmo anche cuocerle al forno, a 180 gradi per 30 minuti, utilizzando la modalità ventilata, schiacciandole leggermente e irrorandole di olio EVO.

