Basta faticare per pulire la grattugia dal formaggio! Ecco i trucchi furbi e veloci da usare

Quando cuciniamo usiamo molti strumenti utili. Alcuni ci servono per mescolare, altri per impastare o friggere. Per preparare alcuni piatti o insaporirli a volte ci serve la grattugia. Vediamo come pulirla quando si appiccica il formaggio.

Stare in cucina e preparare buoni piatti è bello, specialmente nel fine settimana quando si ha più tempo e tranquillità. Usiamo padelle, pentole, ma anche mestoli. Ormai in molte case sono presenti pure vari elettrodomestici, pensiamo alla friggitrice e all’impastatrice. Uno strumento semplice e antico è la grattugia. In commercio se ne trovano di diversi formati. Tra le più piccole c’è la Microplane. Questa serve soprattutto per gli agrumi. Possiamo insaporire, infatti, con la buccia grattugiata di limoni e arance creme dolci, zuppe, insalate e tanto altro. Per il tartufo c’è un utensile apposito con due lame, una liscia e una zigrinata.

Ormai sono sempre più presenti nelle nostre dispense anche alimenti particolari. Pensiamo allo zenzero. Si usa sia in piatti dolci che salati. Se vogliamo usarlo fresco useremo l’Oroshigane. Questo tipo di grattugia ci sarà utile anche per l’aglio o il rafano. È piana con dentini affilati e molto taglienti.

Basta faticare per pulire la grattugia dal formaggio! Vediamo qualche metodo

Uno degli strumenti più classici che abbiamo in casa è la grattugia a 4 facce. Ci sono buchi piccoli o più grandi e anche tagli orizzontali. Su questi, ad esempio, possiamo passare le patate o le zucchine. Otterremo tante fette più o meno spesse da friggere o cuocere in forno con vari condimenti. Sulle altre facce possiamo tritare il cioccolato, le carote oppure la cipolla, l’aglio e pure la frutta secca. Potremmo anche ottenere del pangrattato con del pane raffermo, grissini o crackers. L’uso più frequente però, è quello per ridurre in polvere o scaglie il formaggio.

In commercio troviamo buste di Grana o Parmigiano grattugiato. Sono comode però sappiamo che dopo alcuni giorni la fragranza diminuisce e a volte i granelli si appiccicano. Un pezzo di formaggio da grattugiare al momento sarebbe l’ideale.

Dopo l’operazione, però, spesso fatichiamo per pulire il nostro strumento. Un trucco sarebbe quello di mettere la grattugia in un sacchetto con la zip in freezer per 30 minuti. Dopo scuotiamolo per fare cadere i pezzetti di cibo. Liberiamo l’utensile dal sacchetto e immergiamolo in acqua tiepida e detersivo per i piatti al limone.

Altri trucchi

Un altro trucchetto consiste nel passare sui forellini sporchi di formaggio mezzo limone. Poi laveremo il nostro utensile sotto l’acqua corrente.

Inoltre, potremmo mettere la grattugia in acqua calda con un cucchiaio di bicarbonato e dell’aceto. Dopo qualche minuto risciacquiamo. Un sistema che può aiutarci nel togliere residui di pane o formaggi sarebbe il seguente. Prendiamo uno spazzolino pulito e strofiniamo in verticale e in orizzontale. Nei buchetti inseriremo uno stuzzicadenti.

Per facilitare la pulizia ecco un metodo poco conosciuto. Spruzziamo prima dell’uso lo spray staccante antiaderente per teglie sulla grattugia. In questo modo si attaccherà meno formaggio sulla superficie. Poi laviamo con acqua e detersivo. Basta faticare per pulire la grattugia dal formaggio, perché con questi semplici metodi possiamo farlo in modo semplice.