Sarà certamente capitato a tutti di perdere tempo dopo una cena al ristorante o durante una vacanza per svolgere lo spiacevole compito di calcolare chi deve pagare cosa, quanto e a chi, e se ci sono dei debiti in sospeso. Trafficare con calcolatrici e contanti non ci fa solo perdere tempo, ma è anche scomodo, a volte imbarazzante oltre che per niente igienico. Fortunatamente, i tempi di carta e penna con la calcolatrice alla mano sono tramontati, perché oggi esistono degli strumenti davvero semplicissimi che fanno il lavoro sporco per noi, calcolando i debiti in un gruppo di amici all’istante e semplificando al massimo le operazioni. Vediamo di che cosa si tratta.

Uno strumento smart che semplifica le transazioni

Immaginiamo un gruppo di amici: A, B e C. A deve dei soldi a B e B deve dei soldi a C, ma C deve dei soldi a A. Come semplificare questo pasticcio senza far passare di mano dei contanti tre volte? È molto semplice: utilizzando uno strumento che semplifica immediatamente questi debiti ed elimina le transazioni superflue.

Lo strumento di cui parliamo è una semplicissima app disponibile sia per Android che per iOS: si tratta di Splitwise.

Basta debiti in sospeso o conteggi al ristorante per capire chi deve pagare cosa, questo strumento calcola tutto con un click

Splitwise è un’app dall’interfaccia davvero semplice e molto intuitiva che utilizza colori e grafiche per permettere agli utenti di tenere traccia delle spese in un gruppo, o anche tra individui singoli. Ci permette di vedere chi ci deve dei soldi, quanti soldi in totale ci sono dovuti, ma anche a chi dobbiamo dei soldi e qual è il nostro bilancio. Si tratta di uno strumento che ci aiuta a tenere sempre d’occhio la nostra situazione finanziaria in maniera intuitiva, e a gestire meglio le spese e i nostri soldi. Potremmo quasi considerarlo un semplicissimo strumento di educazione finanziaria.

Una manna dal cielo durante le vacanze, i viaggi, le feste

Splitwise è utilissima per tenere traccia delle spese tra singoli individui. Ma torna estremamente utile quando si tratta di gruppi. Da quando è stata introdotta la funzione “semplifica debiti”, è davvero semplicissimo minimizzare le transazioni di denaro, senza sacrificare la precisione: Splitwise conta anche i centesimi. Un altro vantaggio è che possiamo introdurre come partecipanti ai gruppi di spesa anche quelli che non hanno un profilo Splitwise. Se non vogliamo scaricare l’app, quindi, basta che uno dei nostri amici ce l’abbia per permetterci di partecipare. Basta debiti in sospeso e conteggi al ristorante ogni volta che usciamo con gli amici. Utilizzando Splitwise potremo semplificarci subito la vita.

