È questa la serie Netflix semplice e divertente che ci spiega tutto sui soldi e come non cadere vittima di truffe finanziarie

Se abbiamo sempre voluto saperne di più di economia e finanza, ma la complessità dell’argomento ci scoraggia dallo studio, esiste la soluzione che fa esattamente al caso nostro. Oggi i documentari sono diventati sempre più accessibili per un pubblico non specialistico. Grazie all’uso di grafiche e animazioni possono spiegarci anche i concetti più difficili in maniera semplice e intuitiva. Perché non approfittarne allora per imparare qualcosa di fondamentale per la nostra vita, e farlo divertendoci? Non dobbiamo cercare lontano. Basta l’accesso alla piattaforma Netflix.

È questa la serie Netflix semplice e divertente che ci spiega tutto sui soldi, come non cadere vittima di truffe finanziarie e come funziona il gioco d’azzardo.

‘I soldi in poche parole’ ci spiega tutto sul mondo del denaro

Ma di quale serie stiamo parlando? Di una graziosissima miniserie documentaristica, intitolata ‘I soldi in poche parole’. È composta da cinque puntate, ognuna della durata di circa 20 minuti. E saprà rispondere alle nostre domande più pressanti sul mondo del denaro e della finanza.

Vediamo più nel dettaglio che cosa scopriremo guardando questa serie.

Come non cadere vittima di truffe e giochi d’azzardo

Il primo episodio, chiamato ‘Come arricchirsi velocemente’, parla delle truffe finanziarie, e ci mette in guardia da quelle più comuni. Vi è poi un episodio sulle carte di credito, e come queste possano portare a un circolo vizioso di povertà se non stiamo attenti a come le usiamo. La terza puntata è dedicata ai prestiti per studenti, una questione principalmente americana, ma che ci impartisce lezioni utili anche sul funzionamento dei tipi di prestiti più comuni qui da noi. Il quarto episodio è dedicato al gioco d’azzardo. Scopriremo come mai alcune persone ne diventano dipendenti, e quali sono i trucchi più utilizzati dai casinò per vincere sempre. L’ultimo episodio riguarda le pensioni e i risparmi, un argomento sempre più attuale per la maggior parte di noi.

