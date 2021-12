Quando fa freddo chi viaggia in autostrada si trova spesso affiancato a mezzi spargisale. Purtroppo il sale ma anche la neve produce dei lievi graffi sui vetri e sulla carrozzeria. Inoltre il nostro parabrezza in inverno è messo a dura prova anche dalle intemperie, dalla neve e dalla brina. Non parliamo poi dei vetri interni che con il riscaldamento e l’antiappannante si riempiono di polvere in men che non si dica.

Basta con parabrezza sporchi e graffiati dal sale sparso sulle strade, con un impensabile ortaggio torneranno nuovi

Occorre sapere che per togliere e pulire egregiamente i finestrini o il parabrezza dell’auto basta utilizzare l’acqua di cottura delle patate. Consigliamo di mettere a bollire due o tre patate prive di buccia, lasciando cuocere per un’ora. Scoliamo. Invece che gettare l’acqua di cottura la travaseremo, quando raffreddata in una bottiglia dotata di spruzzino. A questo punto la spruzzeremo come un normale detergente sul parabrezza e asciugheremo con un panno in microfibra. I vetri splenderanno come quelli di un’auto appena uscita dalla fabbrica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Rimuovere i graffi dal parabrezza e dai finestrini

In questo caso occorre un leggerissimo effetto abrasivo che otterremo grazie ad una patata. Tagliamo una patata a metà e strofiniamola su tutto il vetro ed in particolare sui graffi. Facciamo una leggera pressione nei punti più difficili e ostinati. A questo punto passiamo il parabrezza con un panno in microfibra inumidito ma non risciacquiamo. L’amido contenuto nell’ortaggio annullerà l’azione corrosiva del sale antigelo. La patata passata sui vetri dell’auto ha anche la proprietà di non farli appannare a causa della condensa. Per approfondire: “Per eliminare velocemente umidità e condensa sui vetri dell’automobile bastano 5 furbissimi trucchetti a cui pochissimi pensano”

Rimuovere le macchie anche se in viaggio

Quando non possiamo avere sottomano l’acqua di cottura delle patate, c’è una valida alternativa. L’acqua frizzante è perfetta per lavare sia i finestrini dell’auto sia la carrozzeria. Quindi se siamo in viaggio e abbiamo necessità di rimuovere velocemente delle macchie avremo sempre a portata di mano l’occorrente. È proprio l’anidride carbonica in essa contenuta a fare la differenza e rendere così efficace la pulizia dei vetri e della carrozzeria. Portiamo quindi sempre in auto una bottiglietta di acqua frizzante anche nel caso in cui preferissimo quella naturale.

Basta con parabrezza sporchi e graffiati dal sale sparso sulle strade, con questo impensabile ortaggio torneranno nuovi ed inoltre non avremo più condensa sui vetri.