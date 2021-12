Ci sono alcuni drink che nonostante la bontà non hanno mai goduto di un vasto consenso del pubblico. Forse la loro preparazione non è così immediata rispetto ad altri grandi classici. Oppure, semplicemente, gli ingredienti di cui è composto non sono considerati come miscelabili. Eppure l’Amaretto Sour potrebbe essere un cocktail perfetto per l’inverno ed in particolare per il periodo delle festività. Cioè quando vorremmo abbinare ad un panettone qualcosa che sia agrumato e forte.

Realizzarlo non è particolarmente difficile, basta avere uno shaker, del ghiaccio e pochi ingredienti. Dal sapore dolce ed invernale questo drink con una nota d’arancio e con l’albume dell’uovo potrebbe sorprenderci per davvero.

Gli ingredienti e la preparazione

L’Amaretto Sour è composto da una parte alcolica costituita dal celebre liquore a base di mandorle (in Italia alcune aziende che vendono il prodotto sono, per esempio, Disaronno oppure Lazzaroni) e dal Bourbon whiskey. La parte analcolica invece è formata da succo di mezzo limone, 4 albumi d’uovo e sweet and sour (3 cl). Quest’ultimo, per quanti non fossero esperti, è pre mix composto da sciroppo di zucchero e succo di limone (si trova normalmente in vendita al mercato, anche se è facilmente realizzabile anche nella propria cucina). Sulla proporzione tra amaretto e Bourbon, chi preferisce un sapore dolce dovrà considerare 1 oncia e un quarto per l’amaretto (4,5 cl) e tre quarti d’oncia per il Bourbon (2,1 cl). Chi cercherà un sapore più equilibrato, invece, potrà utilizzare 1 oncia per ciascun prodotto (3 cl).

Per cominciare occorre fare in modo di montare gli albumi. Versiamo dunque in uno shaker i 4 albumi, l’amaretto ed il Bourbon, il succo di limone e lo sweet and sour. Questo momento è particolarmente importante. Lo shaker infatti deve essere agitato molto vigorosamente. La durata dello scuotimento deve essere di circa un minuto. È fondamentale, per la corretta riuscita, che gli ingredienti si miscelino bene. Una volta concluso, possiamo aprire lo shaker, inserire il ghiaccio e procedere ad una ulteriore rimescolata vigorosa. In questo caso sarà di pochi secondi, perché servirà semplicemente a raffreddare gli ingredienti.

Una volta terminata questa fase, possiamo finalmente versare. Dotiamoci di un bicchiere tumbler basso (lo stesso utilizzato, ad esempio, per servire il Negroni). Versiamoci del ghiaccio. Versare all’interno il contenuto dello shaker utilizzando un colino.

Per la decorazione potremmo utilizzare due ciliegine ed una rondella di limone, in modo da confermare l’incontro tra dolcezza e sapore agrumato. Possiamo ora goderci questo squisito abbinamento di panettone ed altre golosità.

Se poi volessimo utilizzare un ingrediente stagionale come l’arancia, esiste un drink noto e dalla storia molto divertente che potrebbe soddisfare le nostre esigenze.