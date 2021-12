In autunno le temperature si abbassano e le giornate diventano uggiose. Quando inizia a fare freddo è possibile notare la formazione di condensa sui vetri dell’automobile.

La condensa si forma quando il vapore acqueo entra a contatto con la superficie fredda del vetro. Questa si manifesta come delle fastidiose e piccole goccioline d’acqua che rendono difficoltosa la guida.

Oggi vogliamo spiegare che per eliminare velocemente umidità e condensa sui vetri dell’automobile bastano 5 furbissimi trucchetti a cui pochissimi pensano.

Il parabrezza e il lunotto posteriore sono dotati di tergicristalli che possono rimuovere la condensa. Sfortunatamente, i finestrini laterali e posteriori no. Possiamo risolvere il problema aprendo i finestrini, ma così entrerebbe molto freddo nel veicolo.

Probabilmente non tutti sanno che ci sono dei modi semplici ma efficaci per pulire i vetri prevenendo il problema della condensa. Se vogliamo saperne di più, consigliamo di continuare a leggere questo articolo.

Per pulire in modo efficace i vetri delle nostre macchine possiamo creare una soluzione di acqua e aceto. Basterà soltanto mezzo bicchiere di aceto in una bottiglia munita di spruzzino. Vaporizziamo questa soluzione sui vetri per dire addio agli aloni e pulire a fondo i vetri.

Per ottenere un risultato perfetto, dovremo evitare che il sole diretto colpisca i vetri. Esattamente come accade per i vetri e gli specchi di casa, anche questi sono vittime di aloni. Proprio per questo motivo abbiamo spiegato che per ridurre velocemente l’umidità in casa bastano solo 3 furbi trucchetti a cui nessuno pensa mai.

Fogli di giornale

Questo è anche detto il “metodo del marinaio”. Usare i fogli di giornale per pulire i vetri permette di assorbire lo sporco rendendo più difficile la formazione della condensa.

Dovremo soltanto inumidirli con acqua tiepida, accartocciarli e passarli sui vetri. Questi non graffiano i vetri e sono una soluzione del tutto a costo zero e molto efficace.

Alcol

L’alcol denaturato ci permetterà di pulire i vetri senza lasciare il più piccolo alone. I vetri saranno lucidissimi dopo aver usato una soluzione di acqua e alcol per detergerli. Consigliamo di usare solo mezzo bicchiere di alcol in un litro d’acqua. Dopodiché, usiamo la carta di giornale per pulirli fino ad aver eliminato ogni residuo. Vedremo che, in questo modo, i vetri non si appanneranno.

Patata

Può sembrare strano ma l’amido contenuto nelle patate crea una sottilissima patina che impedisce alla condensa di formarsi sul vetro. Tagliamo una patata a metà e passiamola sul vetro, infine togliamo ogni residuo con un foglio di giornale.

Usare dei sacchetti anti umidità

Dopo aver pulito a fondo i vetri con i metodi elencati qua sopra, possiamo mettere nella nostra automobile dei sacchetti anti umidità.

Basterà procurarci un sacchettino di cotone o di juta e riempirlo con una manciata di sale grosso, di riso oppure di gel di silice.

Siamo certi che quasi ognuno di noi ha in casa almeno uno di questi ingredienti. Se non abbiamo un sacchetto di juta o di cotone, sarà sufficiente prendere un fazzoletto e mettere dentro questi prodotti.

Chiudiamolo con un elastico e poggiamolo sul cruscotto. Il potere assorbente di questi ingredienti impedirà la formazione della tanto odiata condensa.