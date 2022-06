Basta con ortensie e rose, questi fiori ricadenti sono barriere antivento naturali e proteggono il balcone dagli sguardi dei curiosi 

Solitamente quando intendiamo abbellire il nostro balcone, pensiamo sempre alle rose o alle ortensie che si trovano facilmente in commercio. Sono belle e colorate e talmente variegate da metterci in difficoltà durante la scelta. Le rose sono facili da coltivare e ornano moltissime terrazze e tanti balconi che hanno il davanzale rivolto alla strada. Quando il balcone è interno, però, non offrono una grande protezione. Le ortensie, invece, sono robuste e comode, potrebbero uscire indenni da una gelata, mentre sono meno resistenti quando devono sfidare il caldo.

Esistono dei fiori ricadenti che sono talmente forti da poter essere sistemati in posizioni scomode e ventosa, anzi, potrebbero creare una vera e propria barriera dopo la coltivazione. Basta solo fissarle a pergole, gazebi o strutture appositamente studiate su cui farle sviluppare per creare un riparo efficace. Questi fiori potrebbero essere utili anche per disperdere i pollini e aiutarci in caso di allergie.

Spazi spettacolari

Basta con ortensie e rose, sono numerosi i vantaggi che possiamo ricavare da piante come gelsomino, anemone o nasturzio. La loro conformazione ripara il balcone dal vento, ma non lo priva della ventilazione. Questo è utile per eliminare l’umidità e creare un ambiente ideale per la salute delle altre piante. Creare una barriera frangivento nel balcone mantiene lo spazio aperto fresco e privo di correnti che potrebbero, per esempio, rovinare erbette aromatiche o fiori delicati.

Le barriere naturali sono migliori di quelle che possiamo costruire con il fai da te oppure comprare in negozio. Lo spazio risulta sicuramente più curato, profumato e rigenerativo. I fiori sono in grado di regalarci tanto benessere. Inoltre, il balcone starebbe al riparo dagli sguardi dei vicini, soprattutto se la vicinanza tra gli appartamenti danneggia la privacy. Con queste piante possiamo risolvere molti problemi in pochissimo tempo.

Il gelsomino cresce in fretta e necessita di irrigazioni abbondanti nelle prime ore del mattino o durante le ore serali. Accuratamente potato e sostenuto può dare vita a delle barriere molto fitte in grado di garantire una protezione totale. Deve poggiarsi ad altre piante più rigide o ad appositi sostegni come ringhiere a cui legare i tralci che devono integrarsi.

L’anemone è molto elegante e raffinato. È una pianta perenne che riesce ad adattarsi al terreno purché stia a contatto con la luce del sole. Avrebbe proprietà antidepressive e rilassanti per il sistema nervoso. Avere una barriera di anemoni che ci garantisce privacy e fresco in balcone, potrebbe migliorare il nostro stato di salute. Così come il nasturzio rampicante, che ha colori molto vivaci, gialli, arancioni e rossi. Sono semplici da coltivare e crescono rapidamente. Bastano 3 o 4 gruppi da 5 semi posti lungo la linea in cui vogliamo creare la barriera per ottenere risultati soddisfacenti in breve tempo. Il terreno però deve essere bagnato costantemente.

